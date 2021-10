Piquet Jr e Rodrigo Mello encaram neste sábado (16) o desafio da segunda etapa da Porsche Endurance Series, em Goiânia. Piquet ficou de fora da etapa 1 por compromissos em outra competição e espera vencer em Goiânia, assim como fez em sua última participação na categoria, em Interlagos.

Piquet Jr é o atual campeão na Carrera Sport, em 2020 o primeiro campeão mundial da Fórmula E revezou sua dupla com Fran Lara e Rouman Ziemkiewicz. Na última prova do ano, em Interlagos, venceu os 500 km em dupla com Lara e sacramentou o título.

Rodrigo Mello é outro nome de peso na categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta. O piloto que corre a temporada regular da Sprint carrega dois títulos no currículo, um na GT3 Cup e outro na Carrera Trophy.

Com dois excelentes pilotos, a expectativa é de que a dupla dispute as primeiras posições no autódromo Ayrton Senna.

A segunda etapa da Porsche Endurance Series tem em sua programação os treinos livres e o quali na sexta-feira. O grid de largada é definido pela média da melhor volta de cada piloto.

“Estou muito animado para essa etapa e para andar junto com o Nelsinho Piquet", disse Mello. "É um cara com uma bagagem enorme no automobilismo e nas principais categorias do mundo: F1, FE, Nascar, Stock Car".

"Fora que é um dos mais rápidos do Brasil andando de Porsche e que conhece muito o carro. Espero andar bem junto com ele e aprender o máximo possível. Além de tudo isso somos muito próximos fora das pistas, o Nelsinho é praticamente da minha família, então é um outro fator interessante para a corrida".

“Muito contente em poder voltar na melhor categoria do Brasil, que só cresce e é cercada de gente muito bacana", disse Nelsinho. "Faz muito tempo que não corro, desde que sai da Stock Car, onde tive um ano bem complicado".

"Aqui é muito bom pois todos os carros tem os setups idênticos, então aqui é literalmente piloto contra piloto e posso mostrar meu trabalho em pista. O trabalho do piloto é um pouco ingrato quando você não anda no melhor carro".

"Rodrigo é um grande amigo, não conseguimos correr a primeira juntos pois bateu com os Sertões, então estou animado para podermos começar essa dupla o quanto antes".

No sábado a largada para os 300km de Goiânia está marcada para às 13h, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e canais oficiais de mídia da Porsche XP Private Cup.

