Porsche Cup: Neugebauer e Carbone largam na quarta fila em Interlagos

Estratégia e ritmo. É com esse pensamento que Werner Neugebauer e Fábio Carbone partem para a etapa de encerramento da Porsche Endurance Series, no Autódromo de Interlagos. A dupla apresentou um bom desempenho nos treinos realizados nesta sexta-feira (3), mesmo enfrentando problemas com o acerto do carro, e garantiram a sétima posição na classificação desta tarde.

“A gente começou o dia com um problema no carro, na parte dianteira, que fazia com que, de pneus velhos, ele saísse muito de traseira. Com pneus novos, o carro funcionava bem, consegui o melhor tempo no primeiro treino. Depois, conseguiram arrumar o carro para a classificação”, disse Werner, que tem patrocínio de GS Foods e Chocolateria Brasileira.

Na classificação, Neugebauer enfrentou uma pista em condições mistas por conta de uma garoa que caiu na região de Interlagos. Com a classificação definida através de média de tempos, Werner e Carbone garantiram a sétima posição no grid. O gaúcho minimizou a posição de largada, já que a corrida contará com quase quatro horas de duração.

“A classificação para uma corrida de 500 quilômetros não é o que importa. O que importa é que conseguimos arrumar o carro para ter um bom ritmo, o que faltou de manhã. Estratégia e ritmo. É o que precisamos para amanhã”, completou o piloto, que busca o título overall da temporada da Porsche Cup neste final de semana.

