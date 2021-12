Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello largam do quinto lugar na prova de 500 km da Porsche Endurance, em Interlagos. A dupla superou a garoa que caiu na capital paulista para colocar o Porsche #29 entre os cinco melhores geral e na segunda colocação da classe Sport.

Rodrigo Mello foi quem levou o carro #29 para a abertura do classificatório, o piloto figurou no top-5 em boa parte da sessão em um grid com tempos muito equilibrados. Nos minutos finais as trocas de posições eram constantes e Mello fechou o treino com o sexto melhor tempo.

Debaixo de uma garoa fina Piquet Jr. assumiu o comando do Porsche da dupla e partiu para a disputa da segunda fase da classificação. O primeiro campeão mundial da Fórmula E se manteve no top-5 nos primeiros minutos do treino em grupo que contava com os principais pilotos do país.

Após muitas trocas de posições e muito equilíbrio Piquet Jr conquistou o nono lugar, sendo o terceiro da classe Sport.

Após o cálculo da média da melhor volta de cada pilotos Piquet Jr e Rodrigo Mello largam no quinto lugar geral e em segundo lugar da classe Sport.

“Não foi o melhor dia para mim, o clima estava estranho, chovia e parava ao longo do quali todo”, disse Nelsinho. “Não consegui acertar a volta boa na pista seca, fica aquela sensação de frustração. O Mello conseguiu encaixar a volta dele e eu não consegui a minha melhor. A corrida amanhã tem que ser impecável, na estratégia e na pilotagem ao longo dos 500km, a corrida tem tudo para ser acirrada e muito apertada.”

“Estou muito tranquilo em relação a corrida, quero me divertir acima de tudo”, comentou Mello. “É minha última corrida com essa geração do 911, foi um carro onde eu ganhei meus três títulos na Porsche Cup, então acima de tudo é curtir e tentar encerrar com chave de ouro a passagem desse carro.”

