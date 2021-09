A Porsche Cup dá continuidade neste fim de semana às suas provas Sprint, de curta duração, com uma segunda passagem pelo Autódromo Internacional de Curitiba. E na sessão de treinos livres da GT3 Cup na capital paranaense, Lucas Salles terminou com o melhor tempo.

Salles, que é o quarto colocado na classificação da GT3 Cup, terminou com um tempo de 01min21s016, tendo uma boa vantagem para o segundo colocado, Daniel Correa, que ficou a quase meio segundo de distância.

Ayman Darwich, líder da GT3 Sport, foi o terceiro colocado no geral, com 01min21s644, ficando a 0s628 do tempo de Salles. Em quarto, outro nome da Sport, o vice-líder Ricardo Fontanari, a 0s767. Completando o top 5, o líder da GT3 Cup, Raijan Mascarello, a quase oito décimos de distância de Salles.

Entre os pilotos da GT3 Trophy, Edu Guedes foi quem levou a melhor, com 01min23s117, pouco mais de meio décimo à frente de Sang Ho Kim, enquanto Edson dos Reis completou o top 3 da classe, mas quatro décimos atrás dos rivais.

O grid da Carrera Cup volta à pista de Curitiba no sábado de manhã para o treino classificatório. A sessão está marcada para 09h, enquanto a primeira de duas corridas do fim de semana também acontece no sábado, com largada às 12h35.

Classificação: Dez primeiros colocados da Carrera Cup no Treino Livre em Curitiba

1 - Lucas Salles (01min21s016)

2 - Daniel Correa (+0s481)

3 - Ayman Darwich (Sport - +0s628)

4 - Ricardo Fontanari (Sport - +0s7657)

5 - Raijan Mascarello (+0s792)

6 - Guilherme Bottura (Sport - +0s890)

7 - Nelson Monteiro (+0s903)

8 - André Gaidzinski (Sport - +1s002)

9 - Léo Sanchez (Sport - +1s004)

10 - Lineu Pires (Sport - 1s100)

