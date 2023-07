Com vitória nas duas últimas etapas que disputou, Werner Neugebauer quer aproveitar a boa fase para assumir a liderança da Porsche Carrera Cup. A quarta etapa da temporada 2023 do campeonato dos carros de corrida mais produzidos do mundo acontece em Interlagos, São Paulo (SP), nos próximos dias 15 e 16 de julho.

Neugebauer foi o último vencedor da categoria em Interlagos, ao lado de Ricardo Zonta, pela primeira etapa do campeonato Endurance da Porsche. O piloto do Porsche 911 GT3 992 #8 da Mahrte Racing Team também venceu a última corrida do campeonato Sprint, disputada no início do mês passado em Goiânia (GO).

Com a vitória, Werner assumiu a segunda colocação do campeonato, cinco pontos atrás do líder tanto na pontuação bruta quanto com os descartes aplicados. O objetivo para o fim de semana é somar pontos para terminar a etapa na liderança da competição.

“Nosso objetivo em um fim de semana de corrida sempre é vencer, mas estamos muito focados no campeonato e é nisso que precisamos pensar. São apenas cinco pontos de diferença para o Nicolas (Costa) e temos que pontuar o máximo possível".

"Do mesmo jeito que estamos com essa mentalidade, os outros pilotos também estão. Tem tudo para ser um fim de semana com corridas muito boas para nós e para o público que vai assistir”, disse o campeão Sprint de 2018 e Overall de 2019.

O Autódromo José Carlos Pace é considerado a casa da Porsche Cup Brasil e é nele que Neugebauer tem mais atuações pela categoria. Até agora são 57 corridas disputadas no autódromo paulistano, com um total de 26 pódios, seis vitórias e duas pole positions.

Ao todo são 102 corridas disputadas com 57 presenças no pódio, 15 vitórias e nove pole positions. Na temporada 2023, somando Sprint e Endurance, o piloto tem seis presenças no pódio em sete corridas disputadas, com duas vitórias – uma na Sprint e uma no Endurance.

A programação da quarta etapa Sprint da Porsche Carrera Brasil começa na sexta-feira (14) com uma sessão de treino opcional na parte da manhã e um treino livre na parte da tarde.

No sábado (15) os pilotos já começam o dia com a classificação a partir das 9h30, definindo o grid de largada para a primeira corrida da etapa que tem largada prevista às 13h40, com duração de 25 minutos mais uma volta. No domingo (16) a segunda corrida do fim de semana começa às 11h40, com a mesma duração. O Motorsport.com transmite ao vivo a classificação e as corridas.

Etapas Internacionais

A lacuna que havia no calendário da temporada 2023 foi preenchida. As etapas 5 da Sprint e 2 do Endurance serão disputadas em Termas de Río Hondo, na Argentina. As provas Sprint acontecem nos dias 2 e 3 de setembro e a Sprint no final de semana seguinte, no dia 10.

Na pista Argentina, Neugebauer tem cinco corridas disputadas e duas vitórias – uma em 2018 e outra em 2023. O gaúcho foi ao pódio em todas as corridas que disputou no circuito, além de uma pole position.

