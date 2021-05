O desafiante prevaleceu na abertura do campeonato da Carrera Cup. Depois de terminar em segundo lugar atrás do hexacampeão Miguel Paludo no sábado, Enzo Elias brilhou na largada no domingo para buscar mais um troféu de segundo lugar.

O piloto Farben saltou de sétimo no grid para a vice-liderança no início da prova. E acabou recebendo a bandeirada na mesma posição, atrás de Marçal Müller.

Com os 38 pontos acumulados na etapa de abertura da temporada, o representante da tinta automotiva oficial da Porsche Cup lidera o campeonato.

“O Velocitta sempre é muito bom com a gente", disse Elias. "Ainda não foi dessa vez que tivemos a vitória aqui, mas sei que elas virão. Fizemos um trabalho perfeito no fim de semana, controlamos o que deveríamos controlar e o resultado veio".

"Viemos para brigar pelo campeonato e a performance aqui mostrou que temos o direito de sonhar com isso. Agora é comemorar e logo começar a preparação para Curitiba".

É a primeira vez que o mais jovem campeão da história do evento (venceu a classe GT3 Cup há dois anos) aparece no topo da tabela de pontos da categoria principal. No ano passado, quando fez sua transição para os carros de motor 4.0 litros, Enzo conquistou pole e vitórias, para terminar a temporada como vice-campeão atrás apenas de Paludo.

Em sua quarta temporada na categoria, Enzo foi duas vezes finalista do Porsche Junior Program, disputou duas vezes o título da GT3 Cup (com uma conquista), é vice-campeão da Carrera Cup e agora mira o degrau mais alto da principal categoria do evento.

A próxima etapa da Porsche Cup acontece dentro de quatro semanas em Curitiba.

CONHEÇA a SAGA da roda de BOTTAS que causou MAIOR 'pit stop' da HISTÓRIA da F1 e envolveu FERRARI

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.