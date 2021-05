Porsche GT3 Cup: Menossi lidera de ponta a ponta e vence no Velocitta

Eduardo Menossi foi o grande vencedor da corrida 2 da Porsche GT3 Cup. Ele conquistou a primeira vitória da carreira em uma corrida bastante acidentada. Nelson Monteiro bem que tentou, mas teve que se conformar com a segunda posição.

Caio Castro e Edu Guedes não conseguiram terminar, se acidentando em ocasiões diferentes. Gustavo Farah foi o melhor na Trophy, no 10º na geral.

A Corrida

Eduardo Menossi foi o pole position e a largada foi acidentada, com Marcio Mauro saindo da pista após toque de Lineu Pires e voltando de maneira perigosa para a curva 1. Edu Guedes acabou rodando ainda na primeira volta e abandonou.

Menossi manteve a liderança, com Darwich em segundo. Ambos da classe Sport, mas que comandavam na geral.

Caio Castro e Bruno Campos se tocaram fortemente, com ambos sendo obrigados a abandonar. Ao mesmo tempo, Lucas Salles e Ayman Darwich fizeram o mesmo, fazendo com que o safety car fosse acionado.

Sob bandeira amarela, Menossi era o líder, seguido de Nelson Monteiro, Raijan Mascarrello, Darwich e Pires completando o top-5.

A corrida foi reiniciada faltando 12 minutos e Menossi era pressionado por Monteiro. Nasser Aboultaif tocou em Carol Aranha e ambos acabaram rodando na curva do saca-rolha.

Nos minutos finais, Ramon Alcaraz rodou sozinho, mas conseguiu retornar.

Menossi cruzou a linha de chegada em primeiro, pressionado por Nelsinho Monteiro que, por sua vez, segurou a pressão de Mascarello e completou a corrida em segundo. Darwich e Cristian Mohr completaram o pódio. Gustavo Farah, em 10º, foi o melhor da classe Trophy.

Resultado final em instantes

Veja como foi:

