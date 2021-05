Marçal Muller teve um domingo emocionante com a Porsche Carrera Cup no Velocitta. O piloto saiu de quarto, mas teve uma primeira volta excepcional para assumir a liderança e dali não saiu mais, garantindo sua primeira vitória na categoria em um ano e meio, algo que o emocionou bastante.

Muller tem uma trajetória de sucesso na Porsche Cup, com título da GT3 em 2017 e da Carrera em 2019, sendo o único piloto na categoria a obter tal feito, mas vinha em um momento de baixa, com mais de um ano sem subir ao lugar mais alto do pódio.

Após a corrida, Muller explicou ao Motorsport.com a manobra que fez na saída para assumir a liderança em cima do pole Cristiano Piquet.

“Na largada, não teve muito mistério, arrisquei ir por fora, tinha muita chance de dar errado, acho que o Cristiano [Piquet] se preocupou em ir por dentro, acabei dando o bote de surpresa e por isso deu certo. Depois, tentei imprimir um ritmo muito forte, conseguimos abrir distância, no final foi administrar o desgaste dos pneus e deu tudo certo".

Muller terminou falando sobre a emoção de voltar a vencer na Porsche.

“Essa vitória significa muito. Eu não sou do automobilismo, comecei em 2015, eu não nasci aqui, então, ganhar dessas feras é demais, consegui dois campeonatos em três anos de Porsche, sempre que eu ganho, valorizo muito, fico emocionado".

"O automobilismo é 80% frustração e 20% glória, então quando dá certo, temos que aproveitar, porque é difícil. Um ano e meio sem vencer é quase um título".

