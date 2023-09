A Porsche Cup Brasil já tem a dupla que irá largar na pole neste domingo na corrida endurance da categoria em Termas de Río Hondo. Miguel Paludo e Allan Hellmeister, no carro #7, foram os mais rápidos e irão ocupar a primeira marca. O tempo feito por eles na média foi de 1m41s811.

Lucas Salles e Rafael Suzuki estarão ao lado dos poles. Marçal Muller e Enzo Elias e Guilherme Salas e Alceu Feldmann completam a segunda fila. Na Sprint Challenge, Marcelo Tomasoni e Gerson Campos ficaram com o primeiro lugar - com isso, a dupla do carro #15 larga da 24ª colocação na tabela geral da corrida.

Carrera

Com 50 minutos disponíveis para poder conseguir o melhor tempo entre todas as duplas, a sessão começou devagar, com os pilotos estudando a pista, deixando ela esfriar um pouco para ir em busca do melhor tempo.

Porém, foi apenas com 15 minutos que a maior parte dos carros realmente começaram a ir em busca das voltas rápidas. Guilherme Salas, dupla de Alceu Feldmann, colocou a primeira marca a ser batida: 1m42s655. Pouco depois, a primeira escapada aconteceu, Lineu Pires perdeu o controle do carro e foi para fora do traçado.

Com o passar da sessão, a briga de quem ficaria com a pole foi tomando forma. Miguel Paludo, segundo colocado, tinha uma diferença de apenas 0s467 para Salas, que era o líder da sessão. Na média dos pilotos, no entanto, Costa e Monteira eram os líderes estavam se dando melhor sendo seguidos por Piquet e Menossi.

O relógio marcava 30 minutos, quando Nelsinho Piquet deu um salto para o terceiro lugar na sessão levando a média da dupla para o top 3. Rafael Suzuki, contudo, apareceu na sequência cravando o melhor tempo até então com 1m41s500.

E foi a partir daí que a disputa pela pole começou de fato. Hellmeister desafiou o tempo feito por Suzuki, ficando 0.001s a frente, contudo, o piloto do carro 70 voou na pista e quebrou o recorde - antes de Enzo Elias - fazendo 1m41s385. Mesmo com o tempo voador, a dupla não assumiu a liderança na média.

Com o cronômetro chegando aos minutos finais da sessão, as duplas completaram suas voltas - indo até o máximo de 15 - mas, foram insuficientes para fazer com que a liderança saísse das mãos de Paludo e Hellmeister.

Sprint

Com menos carros que na Cup, a Challenge foi para pista pouco depois. Os pilotos tinham 40 minutos para conseguir cravar a pole na categoria para largar do lugar principal na corrida do domingo.

A classificação começou tranquila, mas pouco depois, Gabriel Robe - que divide o carro com Erick Santos - saiu da pista dando um toque 'of road' para a competição. Na sequência, Alcaraz - no mesmo ponto - também passou pelo lado de fora do traçado, rodou com o carro, mas conseguiu segurar o suficiente para que não atingisse o muro.

No restante do tempo disponível, a sessão ocorreu sem complicações, com Tomasoni e Campos assumindo a liderança na média e conquistando a pole. Dirani e Brasil foram os mais rápidos na sessão, mas a soma das voltas feitas pelos dois pilotos do carro #139 não foram suficientes para converter a pole na classe.

GRID

1 - #7 Miguel Paludo e Alan Hellmeister - 1:41.811

2 - #70 Lucas Salles e Rafael Suzuki* - 1:41.819

3 - #544 Marçal Müller e Enzo Elias – 1:41.877

4 - #1 Alceu Feldmann e Guilherme Salas – 1:41.883

5 - #3 Franco Giaffone e Rubens Barrichello* - 1:42.053

6 - #8 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta – 1:42.159

7 - #888 Lineu Pires e Beto Gresse* - 1:42.165

8 - #56 Peter Ferter e Diego Nunes* - 1:42.213

9 - #199 Nelson Marcondes e Luiz Razia* - 1:42.215

10 - #87 Nelson Monteiro e Nicolas Costa* - 1:42.284

11 - #85 Eduardo Menossi e Pedro Piquet* - 1:42.517

12 - #25 Paulo Sousa e Galid Osman** - 1:42.577

13 - #77 Francisco Horta e William Freire* - 1:42.678

14 - #111 Fefo Barrichello e Dudu Barrichello - 1:42.678

15 - #29 Rodrigo Mello e Thiago Vivacqua - 1:42.702

16 - #80 Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr.* - 1:42.717

17 - #27 Josimar Júnior e Sérgio Ramalho* - 1:42.872

18 - #16 Marcelo Hahn e Allam Khodair* - 1:42.962

19 - #15 Leo Sanchez e Átila Abreu** - 1:43.136

20 - #555 Ayman Darwich e Ricardo Maurício* - 1:43.173

21 - #12 Marco Pisani e Renan Guerra** - 1:43.486

22 - #9 Edu Guedes e Renan Pizii** - 1:43.680

23 - #74 Piero Cifali e André Bragantini Jr.** - 1:44.431

24 - #5 Marcelo Tomasoni e Gerson Campos – 1:44.923

25 - #2 Luiz Souza e Bruno Bonifácio** - 1:45.432

26 - #66 Sadak Leite e Fabio Carbone* - 1:45.647

27 - #777 Franco Farina e Ianina Zanazzi – 1:46.040

28 - #38 Eric Santos e Gabriel Robe** - 1:46.541

29 - #14 Luiz Landi e Bruno Xavier** - 1:46.830

30 - #44 Giuliano Bertucelli e Pietro Rimbano** - 1:46.834

31 - #57 Ramon Alcaraz e Márcio Mauro* - 1:46.841

32 - #139 Célio Brasil e Danilo Dirani** - 1:47.187

33 - #45 Paulo Totaro e Matheus Roque** - 1:49.832

34 - #133 Israel Salmen e Rafael Martins** - 1:49.976

