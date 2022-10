Carregar reprodutor de áudio

A Carrera Cup da Porsche Cup Brasil realizou na tarde deste sábado a primeira corrida do fim de semana em Goiânia, válida pela penúltima etapa do campeonato Sprint em 2022. E em uma corrida movimentada, com incidentes e a presença do safety car, Miguel Paludo aproveitou a ótima largada para assumir a ponta e não sair mais de lá.

A vitória do piloto do carro #7 garantiu ainda o triunfo na categoria geral, com Enzo Elias e, completando o top 3, Werner Neugebauer. Entre os pilotos da Sport, Franco Giaffone foi o melhor, seguido de Eduardo Menossi e Georgios Frangulis. Já na Rookie, vitória de Edu Guedes, com Bruno Campos e João Barbosa na sequência.

Na largada, Paludo saiu muito bem, assumindo a liderança já na primeira curva, enquanto Elias também passava Neugebauer pela segunda posição, deixando o pole para ser atacado por Salles. Já Mello, pole do domingo e que largaria de terceiro, entrou nos boxes antes mesmo da largada ser autorizada.

Ao final da primeira volta, Paludo liderava seguido de Elias, que já abria quase um segundo para Neugebauer, com Salles em quarto, o melhor colocado da Sport e Aguiar fechando o top 5. Entre os pilotos da Rookie, Monteiro era o líder, em 11º.

Poucos minutos depois, tivemos um incidente entre Leo Sanchez e Lineu Pires, que terminou com o abandono do piloto do carro #888, mas sem interferência na execução da prova. Posteriormente, a direção de prova anunciou a exclusão do piloto do carro #17.

Na sequência, a direção de prova anunciou um drive through de punição para João Barbosa por queima de largada.

Aos poucos, algumas disputas foram se formando pela pista, como Neugebauer buscando se aproximar de Elias pela segunda posição e Feldmann tentando passar Salles.

Mas com 13 minutos para o fim, o SC precisou ser acionado. Um toque entre Nelson Monteiro e Rouman Ziemkiewicz levou à neutralização da prova para garantir a remoção segura dos carros.

A relargada aconteceu com 10 minutos ainda no relógio. Elias passou a pressionar Paludo, com Neugebauer em sua cola, enquanto Feldmann assumia a quarta posição, passando Aguiar e Salles.

A cinco minutos do fim, Paludo liderava com pouco mais de meio segundo para Elias, que via Neugebauer a 0s6 de diferença, enquanto Feldmann ficava a 1s4, sendo todos da Cup. Em sexto, Salles era o melhor da Sport, com o rival mais próximo, Giaffone, em oitavo. Já entre os Rookies a liderança era de Guedes em 12º, bem à frente de Campos em 16º.

Antes candidato ao pódio, Feldmann viu sua situação complicar ao começar a perder posições devido a uma queda de rendimento do carro já a menos de dois minutos do fim.

No final, Miguel Paludo soube segurar Enzo Elias até o final para vencer a corrida 1 da Carrera Cup em Goiânia. Em um top 3 100% de pilotos apenas da classe principal, Elias e Werner Neugebauer foram segundo e terceiro colocados após uma bela disputa na reta final.

Entre os pilotos da Sport, o vencedor foi Franco Giaffone em oitavo, após Lucas Salles rodar na última volta por um toque do piloto do carro #3. Eduardo Menossi foi o segundo da classe, seguido por Georgios Frangulis. Entre os Rookies, deu Edu Guedes, que foi o 11º na classificação geral. Ele terminou à frente de Bruno Campos, em 12º e João Barbosa em 14º.

A Porsche Cup encerra a etapa Sprint de Goiânia no domingo com as segundas corridas do fim de semana. A primeira a ir à pista é a Carrera Cup, às 13h10, seguida da Sprint Challenge, às 13h45. No Motorsport.com você acompanha as transmissões e tudo sobre a categoria.

Confira o resultado final da corrida 1 da Porsche Carrera Cup em Goiânia:

1 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

2 – Enzo Elias (Carrera Cup)

3 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

4 – Pedro Aguiar (Carrera Cup)

5 – Renan Pizii (Carrera Cup)

6 – Marçal Müller (Carrera Cup)

7 – Cristian Hahn (Carrera Cup)

8 – Franco Giaffone (Carrera Sport)

9 – Eduardo Menossi (Carrera Sport)

10 – Georgios Frangulis (Carrera Sport)

11 – Edu Guedes (Carrera Rookie)

12 – Bruno Campos (Carrera Rookie)

13 – Francisco Horta (Carrera Sport)

14 – João Barbosa (Carrera Rookie)

15 – Gustavo Farah (Carrera Rookie)

16 – Paulo Sousa (Carrera Rookie)

17 – Lucas Salles (Carrera Sport)

18 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

19 – Marcelo Hahn (Carrera Sport) - ABANDONO

20 – Nelson Monteiro (Carrera Rookie) - ABANDONO

21 – Rouman Ziemkiewicz (Carrera Sport) - ABANDONO

22 – Lineu Pires (Carrera Rookie) - ABANDONO

23 – Rodrigo Mello (Carrera Cup) - ABANDONO

24 – Leo Sanchez (Carrera Rookie) - DESQUALIFICADO

