A Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil realizou na tarde deste sábado a primeira corrida do fim de semana em Goiânia, válida pela penúltima etapa do campeonato Sprint em 2022. E em uma corrida abreviada pelo forte acidente de Nelson Marcondes, a vitória ficou com Josimar Júnior, que converteu a pole em vitória aproveitando as punições aos rivais por queima de largada.

A vitória do piloto do carro #77 garantiu ainda o triunfo na categoria Sport. Marcelo Tomasoni foi o segundo, com Guilherme Bottura, também da Sport, em terceiro. Já na Rookie, vitória de Gustavo Zanon, com Nasser Aboultaif e Sang'Ho Kim na sequência.

A largada rapidamente foi colocada sob investigação pela direção de prova, com vários pilotos queimando antes mesmo do apagar das luzes. Mas, na pista, Vina Neves passou Josimar Júnior pela liderança, seguido de Urubatan e Tomasoni. Vina liderava pelo geral, com Josimar à frente na Sport e Zanon em primeiro entre os Rookies.

Com 18 minutos ainda no relógio, a direção de prova anunciou a decisão: Vina Neves e Urubatan Júnior acabaram punidos com um drive through pela queima de largada.

Com os dois pagando suas punições, a situação da prova ficou a seguinte: Josimar, da Sport, reassumiu a liderança da prova, seguido de Tomasoni, da Challenge, seguidos de Bottura e Mariotti, ambos da Sport e Mascarello completando o top 5. Entre os da Rookie, Zanon seguia na frente em 15º, com o rival mais próximo sendo Aboultaif, em 19º.

Neste momento, a diferença de Josimar para Tomasoni era de praticamente 1s7, trazendo Bottura e Mariotti em sua cola.

Com 12 minutos no relógio, o safety car precisou intervir devido à uma batida forte de Nelson Marcondes, indo além da barreira de proteção de pneus, parando apenas na grade, que acabou cedendo. Felizmente, tudo ok com o piloto, que saiu do carro sozinho e andando sem auxílios.

Devido à extensão dos danos à barreira de proteção, cerca e guard rail, a prova acabou finalizando sob o SC com cinco minutos ainda no relógio. Com isso, Josimar Júnior converteu a pole em vitória após as punições aos rivais por queima de largada. Josimar venceu no geral e também pela classe Sport. Marcelo Tomasoni foi o segundo, com Guilherme Bottura em terceiro.

Entre os Rookies, vitória de Gustavo Zanon em 10º, à frente de Nasser Aboultaif e Sang'Ho Kim.

A Porsche Cup encerra a etapa Sprint de Goiânia no domingo com as segundas corridas do fim de semana. A primeira a ir à pista é a Carrera Cup, às 13h10, seguida da Sprint Challenge, às 13h45. No Motorsport.com você acompanha as transmissões e tudo sobre a categoria.

Confira o resultado final da corrida 1 da Porsche Sprint Challenge em Goiânia:

1 – Josimar Júnior (Sprint Sport)

2 – Marcelo Tommasoni (Sprint Challenge)

3 – Guilherme Bottura (Sprint Sport)

4 – Marcelo Mariotti (Sprint Sport)

5 – Raijan Mascarello (Sprint Challenge)

6 – Daniel Correa (Sprint Challenge)

7 – Márcio Mauro (Sprint Challenge)

8 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

9 – Gustavo Zanon (Sprint Rookie)

10 – André Gaidzinski (Sprint Sport)

11 – Claudio Simão (Sprint Sport)

12 – Ramon Alcaraz (Sprint Sport)

13 – Nasser Aboultaif (Sprint Rookie)

14 – Sang’Ho Kim (Sprint Rookie)

15 – Piero Cifali (Sprint Rookie)

16 – Júnior Dinardi (Sprint Rookie)

17 – Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

18 – Vina Neves (Sprint Challenge)

19 – Caio Castro (Sprint Challenge) - ABANDONO

20 – Nelson Marcondes (Sprint Challenge) - ABANDONO

21 – Ricardo Fontanari (Sprint Challenge) - ABANDONO

22 – Ayman Darwich (Sprint Challenge) - ABANDONO

Veja como foram as corridas de sábado da Porsche Cup em Goiânia:

