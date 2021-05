Porsche Cup: Paludo relata drama antes de vitória no Velocitta

Miguel Paludo não tomou conhecimento dos adversários neste sábado (29) no Velocitta, palco da abertura da Porsche Cup Brasil. A vitória na corrida 1 veio após uma pole position atribulada, quando o gaúcho teve que utilizar o carro reserva no intervalo da sessão.

“Sempre que você troca de carro, não é a mesmo modelo que você está acostumado, por mais que o pessoal da Porsche faça um excelente trabalho”, disse Paludo após a corrida. “Trocaram o carro na correria, consegui fazer a pole, que foi uma parte dessa vitória.”

Cerca de uma hora antes da largada, a chuva forte deu as caras em Mogi-Guaçu, fazendo com que todos os carros largassem com pneus de pista molhada. Mas, foi por um breve momento, o que significou que a parte final da corrida teria o caminho inverso da lógica de uma corrida, com os pilotos buscando as áreas ainda molhadas para não sofrer um desgaste excessivo de pneus.

“Aí veio a chuva para colocar mais pimenta, e eu procurei fazer uma prova cuidando dos meus pneus. Eu sabia que a primeira volta era importante, abri uma vantagem e a partir daí fiquei de olho no retrovisor e tentando ver água na pista, o que é muito difícil. Querendo ou não, todo mundo passa no mesmo lugar e a curva tem um limite que você pode buscar a água.”

Paludo também reafirmou a grande fase dele e do time que o acompanha: “Foi muito especial começar com o pé direito de novo. Não só eu, mas o nosso time está no auge de performance de comunicação e confiança, ninguém se apavorou com o que aconteceu, os boxes já estavam abertos e eu não estava nem dentro do carro. Essas coisas que acontecem nos deixam mais fortes.”

