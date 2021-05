Lucas Salles vem dominando a primeira etapa da Porsche GT3 Cup no Velocitta. Após liderar o treino livre de sexta-feira e conquistar a pole position para a corrida 1 deste sábado, ele conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro, após quase se complicar.

Logo na largada, Salles não conseguiu acompanhar o ritmo de Raijan Mascarello e Cristian Mohr, que o superaram ainda no primeiro giro. Com a punição a Mohr, por ter queimado a largada, o dono do carro #7 tinha ‘apenas’ mais um adversário para o triunfo.

E isso aconteceu quando restavam 10 minutos para o final. Após a corrida, ele explicou o que houve.

“Eu me atrapalhei na largada, achei que iam iniciar um pouco mais à frente, o safety car saiu e fui surpreendido, mas foi um erro meu. Me passaram na curva 1, depois tentei manter um ritmo bom e me aproximar. Eu estava bem no setor 2 e com isso deu para liderar.”

“A recuperação consiste em pensar de freada em freada, curva a curva, para não cometer o menor deslize, tentando pensar no jogo grande, mas focando no momento, e isso me ajuda a manter minha concentração.’

Após o sábado intenso, mas feliz, Salles foi humilde em prever o que virá pela frente em 2021: “A gente mira no campeonato. O ano é longo, temos muitas corridas, tem pista que eu nunca andei, então vai ser puxado.”

