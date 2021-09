Porsche Cup: Pizii diz que "bateu a meta" após vitória na Carrera

O dia da Carrera foi de Renan Pizii. O piloto da classe Sport se aproveitou do fato de que o pole Fran Lara precisou sair dos boxes na relargada para assumir a ponta na saída, ficando ali até a bandeira quadriculada na primeira corrida do domingo da Porsche Cup.

Mas Pizii não teve vida fácil, tendo que segurar ninguém mais ninguém menos que o multicampeão da categoria e atual líder da Carrera Cup, Miguel Paludo até os metros finais, com a prova sendo encerrada antes do fim da regressiva de 25 minutos devido ao acidente com Chico Horta na reta principal.

Pizii não escondia a felicidade após obter sua primeira vitória na geral mesmo não tendo a mesma experiência dos demais.

“Bati a meta! Meu objetivo era ganhar na geral com menos de 1 ano de categoria. Ontem mentalizei muito esse momento e senti que essa vitória viria hoje. Estou extremamente feliz com isso e significa muito para mim esse momento.”

