Uma das principais disputas deste domingo na Porsche Carrera Cup foi entre os campeões Werner Neugebauer e Miguel Paludo. Os dois pilotos gaúchos passaram a maior parte da prova brigando por posições e Werner levou a melhor no final conseguindo manter a sexta colocação no Velocitta.

“A disputa com o Paludo foi realmente bastante emocionante. Eu estava à frente dele, depois ele me passou e eu consegui dar o troco. Meu objetivo é seguir evoluindo nas próximas etapas e terminar sempre entre os primeiros para brigar pelo título”, disse Werner, que foi campeão overall em 2019 e levou o título da Sprint em 2018.

Werner subiu no pódio na corrida deste sábado no Velocitta ao terminar a prova de abertura do campeonato na quarta colocação. No Porsche Carrera Cup os cinco primeiros vão ao pódio. A corrida foi marcada pela pista molhada no início e aos poucos o traçado foi secando em Mogi Guaçu (SP).

“Foi uma etapa bastante equilibrada e aqui no Velocitta os pilotos costumam andar muito juntos, até pela característica da pista de não ter muitos pontos de ultrapassagens. Gostaríamos de ter voltado ao pódio hoje, mas pensando no campeonato estamos em boas condições paras as próximas corridas”, completa Werner, que tem patrocínio de GS Foods e Chocolateria Brasileira.

A segunda etapa da Porsche Carrera Cup será disputada nos dias 26 e 27 de junho em Curitiba (PR).

Veja como foi