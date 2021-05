A temporada 2021 da Porsche Cup Brasil encerrou a primeira etapa neste domingo com as segundas provas da Carrera Cup e GT3 Cup.

As vitórias ficaram com Marçal Muller e Eduardo Menossi, mas outros personagens também foram importantes, cada um à sua maneira. Confira o que eles falaram:

Cristiano Piquet (Vencedor na Carrera Sport): “Não tinha porque fica brigando com os pilotos de outra categoria. Estou muito feliz pois conseguimos a pontuação máxima na classe Sport no fim de semana. Começo muito positivo”

Urubatan Júnior (Vencedor na Carrera Trohpy): “Ontem não tive um bom resultado porque errei e estava muito triste. Hoje acertei e consegui vencer a prova. Automobilismo é uma lição de vida e estou muito contente”

Gustavo Farah (Vencedor na GT3 Trophy): “Hoje contei com a sorte. Houve contato entre os dois primeiros colocados na Trophy e eu acho que não ia conseguir alcançar a dupla. Mas aproveitei a chance e fiz a ultrapassagem. Estamos muito felizes em participar do evento, impecável”

Raijan Mascarello: “Bom resultado hoje, acho que saio como líder do campeonato e foi um fim de semana muito positivo no nosso objetivo de vencer o campeonato.”

Miguel Paludo: “O Velocitta é uma pista muito travada, de difícil ultrapassagem. Fiquei muito tempo na disputa com o Werner e não consegui brigar. Na largada pulei bem, reagi muito rápido, mas fui fechado e tive que frear para não bater. Foi uma corrida muito enroscada, mas o campeonato é longo e vou recuperar esse resultado que não era esperado.”

Nelson Monteiro: “Foi uma disputa muito boa com o Menossi e Raijan. Nós três estávamos muito perto um do outro e precisava concentração total para não errar, era uma situação de um olho no peixe e outro no gato. É difícil passar aqui e era muito arriscado tentar ultrapassar e não terminar a prova com pontos. Deu para terminar bem com dois bons resultados no campeonato.”

Christian Mohr: “Hoje a sorte que não estava junto com a gente ontem apareceu. O dia começou preocupante, meu carro não ligava de manhã e tive que largar com o reserva. Foi uma boa corrida de recuperação e ainda deu para salvar um pódio no final do dia.”

Leonardo Sanchez: “Estou muito feliz com o resultado, foi um final de semana muito duro correndo nas duas categorias. Tive um fim de semana difícil, ontem não terminei a prova o que me deixou muito no fundo do pelotão hoje. Saindo lá de trás deu para conseguir um bom pódio hoje, estou realmente muito feliz.”

Caio Castro: "Queria ter corrido mais, sendo bem honesto. Pelo que eu vi, estava dentro e não sei o que aconteceu ali. Vou olhar no VT o que aconteceu, mas sei que fui no terceiro andar e estourou meu radiador”

Carol Aranha: “Estamos aprendendo, o que é essencial. É apenas a segunda corrida da minha vida. O nível de desafio vai aumentando e espero que outras mulheres topem esse desafio. A adrenalina está alta!”

