Ainda não houve tomadas de tempo nem corridas, mas a jornada da pré-temporada da Porsche Cup C6 Bank Mastercard em Interlagos permite afirmar que 2022 começou com números maiúsculos para os carros de competição mais produzidos no planeta.

Foram nada menos que 3.020 voltas percorridas, para um total de 13.013 km. A distância realizada pelos carros do maior evento de Gran Turismo da América Latina em Interlagos equivale a cruzar três vezes o território brasileiro de seus extremos Norte a Sul ou de Leste a Oeste.

Uma autêntica maratona, realizada sem maiores incidentes.

O feito é ainda mais relevante considerando-se que foi o primeiro contato da nova frota de 26 carros da geração 992 com seus pilotos titulares. Os novos bólidos da Carrera Cup percorreram ao todo 1.820 voltas, para um total de 7.842 km em São Paulo. Foi registrada apenas uma pane, rapidamente remediada pela equipe da Porsche Cup C6 Bank Mastercard com a troca do câmbio de um carro.

Já os modelos Porsche 911 GT3 Cup da geração 991/2, que agora são os carros oficiais da categoria Sprint Challenge, percorreram ao todo 1.200 voltas, para um total de 5.170 km. Com eles também o único problema mecânico mais relevante foi a troca de um câmbio.

Para dar conta da demanda dos 47 pilotos titulares participantes das sessões da pré-temporada, foram necessários nada menos que 170 jogos de pneus slick Michelin.

Os carros foram abastecidos com 564 litros de óleo Mobil e utilizaram entre 8 e 9 mil litros de combustível de alta performance.

Feitos todos os testes na pista, tanto os carros novos da Carrera Cup quanto os da Sprint Challenge passarão a seguir por um minucioso processo de revisão.

A meta é chegar a Goiânia com tudo funcionando no padrão Porsche -impecavelmente- para a primeira rodada do campeonato de Sprint, no início do mês de abril.

“É uma boa soma de quilometragem”, disse Dener Pires, promotor da categoria. “Sinceramente nem tinha ideia desse dado. É fruto de alguns fatores: em primeiro lugar a qualidade do produto Porsche e também a qualidade da equipe. Tivemos aqui carros novos, recém-fabricados com todo esse drama que tem vivido a indústria automotiva global, que chegaram com a necessidade de recall.”

“A equipe trabalhou muito sério para desmontar 26 câmbios e tanques de gasolina e deixar os carros funcionando em ordem. Então os 992 chegaram funcionando muito bem.”

“Os carros da geração anterior, que já têm quatro anos de história conosco, também funcionaram muito bem. Novamente por mérito da equipe que fez um belíssimo trabalho de revisão desde o fim da temporada 2021. Então é uma somatória: um bom trabalho e um bom produto.”

“Todos os pilotos estão de carros novos e isso também precisa ser enfatizado. Os competidores da Sprint Challenge, agora receberam o 991/2, um veículo bastante atual e veloz, novo para eles que agora têm à disposição motor mais potente, mais velocidade, freio ABS etc. Já os pilotos da Carrera Cup, que receberam então um carro totalmente novo, com uma concepção totalmente nova, o ‘992’. Tiveram a oportunidade de fazer todos os testes, entender as mais variadas regulagens.”

“Então ficou todo mundo feliz e eu já posso adiantar que os recordes estão sendo quebrados de todos os lados”

