Enzo Elias conquistou quatro dos cinco títulos possíveis em 2021 pela Porsche Cup Brasil, e começou 2022 com o pé direito, ao vencer uma das baterias da Corrida de Duplas da Stock Car. No fim de semana, o piloto de Brasília experimentou o modelo 992 do carro da categoria dos modelos de competição mais produzidos do mundo.

Ao final da primeira experiência com o novo carro, ele cobriu o modelo de elogios: “Bom, eu estou de queixo caído em relação ao novo carro, é simplesmente incrível o que a Porsche conseguiu fazer com essa máquina.”

“Foi um é um salto gigantesco do 991 para o 992. Então, estou extremamente contente, também com o meu desempenho nesse primeiro dia de atividade, acredito que consegui pegar a mão do carro muito rápido e isso fez com que o nosso desenvolvimento tenha sido mais rápido.”

“Dessa temporada eu só espero as melhores coisas, estou indo em busca do título, em busca do Junior Program e tenho treinado dia e noite para poder ser um dos melhores pilotos júnior de Porsche do mundo.”

Com um novo carro, muitos pilotos esperam poder saltar no grid e começar a buscar pódios e vitórias. Elias acredita que isso pode ser uma verdade, a partir do início do campeonato em abril.

“Com certeza, o carro novo abre um leque de oportunidades, quando você já conhece o carro você já tem o seu ajuste, você já tem tudo predefinido. Acho que as coisas caminham um pouco mais fácil. Então, vai prevalecer aquele que conseguir desenvolver mais rápido, eu acho que ele abre um leque de oportunidades pra pilotos que não estavam entre os favoritos e vai trazer mais competitividade para categoria vai ficar bem mais legal e pode ter certeza que esse ano vai ser bem bacana de assistir e acompanhar a Porsche.”

