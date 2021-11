O campeonato sprint da Porsche Cup Brasil terminou em grande estilo, fazendo parte mais uma vez da preliminar da Fórmula 1 no Brasil, com a definição dos títulos, além de uma grande novidade, a All-Star Race. O evento trouxe pilotos convidados pelos titulares da categoria, agitando Interlagos, contando com nomes como Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Lucas di Grassi, entre outros.

A categoria dos carros de competição mais produzidos do planeta ainda tem na agenda a decisão do campeonato de endurance, os 500 quilômetros de Interlagos, no dia 4 de dezembro, para assim, fechar a temporada 2021.

Ao fazer um balanço da temporada sprint, Dener Pires, promotor da categoria, comemorou os resultados tanto esportivamente, como na exposição de seu produto, que tem transmissão e cobertura do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Eu acho que a temporada 2021 foi sem dúvida uma das mais disputadas”, disse Dener. “Cada vez mais se juntam a nós pilotos de alto nível, e os nossos também vão melhorando. Acho que esse campeonato, do ponto de vista de visibilidade, sem dúvida, foi o maior de todos. A Band nos ajudou muito, além de uma série de ações fora a televisão, como mídias sociais, diversos outros meios de comunicação, eles colocaram a Porsche Cup cada vez mais no topo. Então eu posso falar que é o campeonato que eu sonhei no começo do ano.”

Sucesso do All-Star

Um dos pontos altos do fim de semana foi a Corrida das Estrelas em Interlagos, que foi dividida em duas partes: a primeira com a corrida final do campeonato sprint e a segunda com os convidados, em meio a uma série de regras de lastro e pneus para equalizar o grid ao máximo, além de uma bandeira amarela para reunir o grid e levar mais emoção ao público que voltava a ocupar as arquibancadas, além daqueles que viam pela TV.

Largada da Porsche Carrera Cup Photo by: Luca Bassani

“A Corrida das Estrelas foi uma novidade para todo mundo, mas, para falar a verdade, ela já estava na minha cabeça há mais de quatro anos”, revelou Dener. “Eu estava sempre ali tentando procurar o melhor momento, ter os apoios necessários e aí, de repente, o momento apareceu dentro do GP de Fórmula 1, combinado com a Porsche Brasil e a Porsche da Alemanha comprando a ideia, além da Oakberry que ajudou um pouco mais.”

“Me perguntei se o momento era certo, mas aí estava tudo conspirando para acontecer e vi que valia o risco. Qualquer coisa que você assume fazer dentro de um evento dessa magnitude, desse tamanho que é um GP de F1, havia muito risco, você precisa ter muita certeza e muito apoio de todas as pessoas e além de sentir a credibilidade do Porsche Cup.

A Porsche da Alemanha falou ‘olha, se você quer, se você acredita, vamos tamo juntos’, a mesma coisa falou a Oakberry, a mesma coisa falou a F1. Então, isso daí te dá uma força para ir lá e fazer. Aí quando eu divulguei para os pilotos, seja os titulares ou estrelas, todo mundo também abraçou e eu estava com uma preocupação muito grande, porque uma vez tendo um prêmio em jogo, a atitude na pista poderia não ser legal, mas foi perfeito, tenho que agradecer e parabenizar todos os pilotos que foi um show exatamente como eu queria, com a colaboração de todo mundo.”

“Terminou a corrida e só uma dupla venceu e eu vi todo mundo feliz. Acho que essa é a vibe da Porsche Cup é assim que a gente vai conseguir sempre construir mais. Eu estou muito feliz e com muito combustível para fazer o próximo de algum jeito talvez mais especial ainda.”

2022

Para a próxima temporada, Dener prometeu mais novidades, além daquelas já sabidas, como o novo carro, além de uma nova edição da All-Star.

“Não é um segredo, é o novo carro, o 992. Isso vai elevar o nível das competições a um patamar muito alto. Depois, teremos um modelo de competição muito parecido com que a gente fez esse ano, mas é claro com algumas pitadas de coisas especiais e diferentes, como o All-Star. Isso é uma marca registrada da Porsche Cup e isso a gente não vai abandonar nunca. O dia que a gente abandonar isso, a gente vai parar de fazer corrida.”

Verstappen CAMPEÃO já na Arábia? Hamilton OCTA com FACILIDADE? Veja MATEMÁTICAS DO TÍTULO da F1 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: