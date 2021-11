Nesta terça-feira (23), às 21h, o Porsche Esports Sprint Challenge liga os motores e acelera em sua terceira rodada da temporada. O palco da disputa é o tradicional Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola.

Raphael de Leo é o líder da competição, em Mount Panorama venceu a corrida 1 enquanto o vice-líder Mathias de Valle triunfou na segunda prova da rodada 2 da Sprint Challenge.

Em Ímola os competidores alinham os 718 Cayman GT4 Clubsport para duas baterias de 30 minutos. Após a etapa desta terça, os pilotos enfrentam mais dois desafios, em Hockenheim e Interlagos.

O traçado de 4.909 metros no sentido anti-horário promete muitas disputas, assim como aconteceu nas provas anteriores.

A segunda etapa da Porsche Esports Sprint Challenge será transmitida nesta terça, dia 23/11, a partir das 21h, ao vivo pelo streaming no Youtube da Porsche XP Private Cup Brasil (youtube.com/PorscheCupBrasil), IRB e-Sports (youtube.com/IRBesports) e Twitch da Porsche Esports Brasil (twitch.tv/PorscheEsportsBrasil). A narração é de Thiago Alves, com comentários de Pancho Favoretto e Lorenzo Bonder.

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil e Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer, Pro Racing Simuladores, P1Speed e parceria técnica com IRB e-Sports.

1.Raphael De Leo – 137 pontos

2.Mathias de Valle – 101

3.Rogério Santos Neto – 87

4.Luan Hott – 82

5.Felipe Iazzetti – 69

6.Guilherme Meirelles – 66

7.Leonardo Reis – 62

8.Lucas Murno – 58

9.João Brito – 57

10.Leandro Daminelli - 52

