Depois de correr com lotação máxima no evento-suporte da Fórmula 1 em São Paulo há duas semanas, a Porsche Cup volta a contar com operação de arquibancada para a decisão da Endurance Series no próximo dia 4 em Interlagos.

A programação da última etapa de 2021 é farta, com direito a uma parada de modelos de passeio da marca Porsche, a corrida de 500 km reunindo as principais estrelas da categoria a seus convidados e o encerramento com show do Jota Quest.

As entradas custam R$ 50 e podem ser adquiridas na bilheteria do autódromo no dia 4 ou, antecipadamente, por meio do site da Porsche Cup Brasil (www.porschegt3cup.com.br) ou diretamente em: www.ingresse.com/porsche-cup.

A exemplo da operação de arquibancadas e áreas de hospitalidade do GP São Paulo de F1, para a liberação de entrada o torcedor deverá apresentar a carteira de vacinação para Covid com as doses em dia ou exame negativo nas modalidades RT-PCR ou antígeno (testes rápidos de farmácia não serão aceitos).

A idade mínima para ingresso na corrida é 5 anos de idade e jovens entre 5 e 12 anos têm entrada franca. 20% da carga total de bilhetes será destinada a torcedores com direito a meia-entrada.

O ponto de retirada de ingressos e vistoria da regularidade de vacinação/exame será realizado pelo portão 7, com os torcedores acomodados na arquibancada coberta B. Haverá também operação de estacionamento, por R$ 30 e acesso pelo portão D.

A largada para a corrida de 500 km está marcada para 13h15 e o início do show do Jota Quest para as 18h.

“Em 2019, nós operamos arquibancadas em todos os eventos e a resposta do público foi muito positiva”, disse Regina Franzé, diretora de eventos da Porsche Cup. “No ano passado e no início deste, fomos forçados a correr sem público pelo protocolo sanitário.”

“Na preliminar da F1 foi incrível sentir novamente a vibração dos torcedores. Todos no evento – pilotos, patrocinadores, o estafe de organização etc – estavam com saudade do público e agora teremos o prazer de abrir novamente as arquibancadas de Interlagos para o encerramento da temporada.”

“É para os fãs que fazemos as corridas e será muito legal voltar a receber a torcida.”

