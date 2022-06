Carregar reprodutor de áudio

Raijan Mascarello tem motivos de sobra para chegar motivado em Interlagos. O autódromo paulista recebe a terceira etapa da Porsche Cup, com corridas no sábado e domingo. O piloto mato-grossense defende a liderança na Sprint Challenge depois da primeira vitória na temporada e vai exibir uma nova parceria em seu carro para esta etapa.

“Estar na frente do campeonato é o plano que tempos para a temporada toda”, disse Mascarello. “E agora, a motivação aumenta com a chegada da Diamond Car Detail, uma empresa de excelência e que já está com alguns produtos dentro da categoria, como as películas de proteção no para-brisa. Espero que seja um final de semana de bons resultados nas duas provas”, comentou o piloto.

Diferente do que fez nas duas primeiras etapas, Mascarello optou por participar dos treinos extras em Interlagos para ganhar mais tempo de pista e adaptar a tocada que terá carregando o BoP de 50Kg.

“Com esse peso extra muda muito a tocada, especialmente em Interlagos. Aumenta a exigência dos freios e, nas subidas a coisa fica mais tensa. Além disso, é uma pista que a disputa fica mais acirrada, já que todo mundo conhece bem o traçado, então, qualquer “pelinho” pode fazer a diferença. Vamos andar e buscar os melhores ajustes”, salientou.

A programação da terceira etapa da Porsche Cup terá treinos opcionais a partir de quinta-feira. Os treinos livres oficiais acontecem na sexta-feira, a partir das 14h40. No sábado, os pilotos realizam o treino de classificação no período da manhã e aceleram para a corrida 1, às 14 horas. A corrida 2 será disputada no domingo, às 12h50, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

