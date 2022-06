Porsche Cup: Marcelo Hahn se une ao filho Chris em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Interlagos vai receber mais uma vez um encontro de pai e filho. Neste final de semana, Marcelo Hahn vai se unir ao filho Chris Hahn na disputa da terceira etapa da Porsche Carrera Cup 2022. Ambos irão competir a bordo do novo modelo 992, mas em categorias diferentes. Enquanto Chris acelera na Carrera Cup, em que é vice-líder da competição, Marcelo estará na classe Sport.

“Para mim, será um prazer enorme ter meu pai comigo nos boxes, ainda mais em um final de semana especial como este”, disse Chris, que no domingo, dia 12, completa 24 anos. “Essa troca que poderemos ter também será importante para que eu possa tirar o melhor do carro nesta disputa. Interlagos é uma pista que eu conheço bem e queremos brigar por uma vitória, somar o máximo de pontos possíveis em duas corridas, para sair daqui na liderança do campeonato”, completou. Atualmente quatro pontos separam Crhis do primeiro colocado, Marçal Muller.

Esta não será a primeira vez que a família Hahn divide um box em Interlagos. No ano passado, Marcelo se uniu ao filho para a disputa da última etapa da Stock Car. Eles também competiram juntos na GT Open, na Porsche Endurance Series e já chegaram até a dividir o mesmo carro no Mercedes Benz Challenge e na FARA, nos Estados Unidos.

“Todas essas experiências foram fantásticas e agora teremos a oportunidade de repetir. Estou muito empolgado, o Chris falou muito bem do novo modelo 992 introduzido no campeonato deste ano e eu quis conhecer esta máquina de perto”, disse Marcelo Hahn, que já competiu outras provas na Porsche Cup. Destaque para o terceiro lugar conquistado na Porsche Endurance Series de 2016, quando competiu ao lado de Allam Khodair.

As atividades de pista em Interlagos começam nesta quinta e os dois primeiros dias serão dedicados aos treinos. A disputa começa para valer no sábado, com o quali marcado para as 9h. A primeira corrida do final de semana acontece pouco depois, às 13h30. No domingo, os carros voltam à pista para a prova que fecha o final de semana, marcada para as 12h. As duas provas contam com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

