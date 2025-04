Porsche Cup retorna ao Velocitta para a segunda etapa de 2025

Como esperado, a temporada 2025 da Porsche Cup C6 Bank arrancou há dez dias em Mogi Guaçu em grande estilo. Com direito a recorde de 72 competidores inscritos, o evento dos carros de corrida mais produzidos do mundo promoveu cinco corridas no Velocitta, com direito a cinco vencedores diferentes e apenas um pole-position terminando com o troféu de primeiro colocado.

Agora a temporada retorna ao Velocitta para o segundo encontro do campeonato que marca o vigésimo aniversário do principal evento de GT da América Latina.

Pela primeira vez no ano, o lastro de sucesso será um fator na pista, já que os competidores com destaque na tabela de pontos passam a carregar quilos adicionais em suas máquinas. Como o Velocitta é uma pista particularmente sensível para peso extra, neste ano, o regulamento foi revisto.

Em todos os demais autódromos do calendário (Interlagos, Estoril e Algarve), o líder do campeonato carrega 50 kg, o vice-líder 45 kg, o terceiro colocado 40 kg e assim sucessivamente até o décimo, que leva 5kg adicionais. Já em Mogi Guaçu nesta etapa o lastro de sucesso é distribuído do líder até o oitavo colocado, iniciando com 40 kg para o ponteiro da tabela de classificação.

Em um panorama de alta competitividade, todos vão buscar capitalizar qualquer menor diferença nos treinos e especialmente nas corridas do fim de semana. Na Carrera, nem no campeonato geral nem nos subcampeonatos a margem do líder para o segundo colocado na tabela de pontos registra mais de cinco tentos de diferença.

O líder geral é Christian Hahn, com 50, seguido pelo estreante Matheus Comparatto, com 45 (um a mais que Miguel Paludo, que aparece em terceiro). A Carrera Sport tem liderança de Nelson Marcondes, com 30. Sebá Malucelli vem a seguir com 25. Já na Carrera Rookie, Leo Sanchez e Silvio Morestoni aparecem empatados com 30.

Pela Challenge, a liderança é de Caio Chaves, que tem 50 pontos. Depois estão empatados com 39 Leonardo Herrmann e Matheus Roque. Roque lidera também na Sport, com 30, levando vantagem de sete para Cecilia Rabelo. Na Challenge Rookie o primeiro é Daniel Neumann, que somou o máximo em jogo na etapa inaugural: 33. Rafa Brocchi é segundo com 23.

Já na Trophy, Neto Carloni aparece em primeiro com 20, três de vantagem para Denis Ferrer e cinco para Lucas Lucco, que é o líder da Trophy Sport.

A segunda e última jornada do ano no Velocitta terá pela frente efemérides relevantes: Nelson Monteiro soma 98 corridas na Porsche Cup C6 Bank e atingirá a marca centenária na segunda largada do fim de semana; enquanto o último vencedor da Carrera, Miguel Paludo, poderá ir a 150 pódios se terminar alguma das provas no top 5.

As atividades de pista têm início na quinta-feira, com treinos extra e opcionais. Estes continuam até o início da tarde de sexta-feira, quando a Carrera e a Challenge realizam seu único treino livre e a Trophy sua sessão 1. O sábado tem a programação mais cheia, com a pista sendo aberta para o treino classificatório da Carrera, seguido do quali da Challenge e corridas 1 das duas classes. No fim do dia acontece o quali da Trophy. A divisão de acesso abre os trabalhos no domingo, com sua corrida única, seguida das corridas 2 da Carrera e da Challenge.

O Motorsport,com exibe todas atividades oficiais a partir do quali da Carrera no sábado. O credenciamento de imprensa para a segunda etapa permanece aberto até 12h desta segunda-feira, 31 de março. E a venda de ingressos já está aberta, você pode adquirir seu ingresso neste link.

Porsche Cup C6 Bank - Etapa 2 - Lista de inscritos

Carrera Cup

#7. Miguel Paludo

#10. Thiago Vivacqua

#26. Christian Hahn

#70. Lucas Salles

#72. Antonella Bassani

#118. Matheus Comparatto

#544. Marçal Muller

#1. Alceu Feldmann (S)

#14. Carlos Campos (S)

#17. Marcos Regadas (S)

#21. Miguel Mariotti (S)

#24. Gustavo Zanon (S)

#27. Josimar Junior (S)

#29. Rodrigo Mello (S)

#30. Cristian Mohr (S)

#51. Israel Salmen (S)

#77. Francisco Horta (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz (S)

#83. Marco Billi (S)

#87. Nelson Monteiro (S)

#95. Alceu Feldmann Neto (S)

#100. Sebá Malucelli (S)

#199. Nelson Marcondes (S)

#888. Lineu Pires (S)

#2. Silvio Morestoni (R)

#9. Edu Guedes (R)

#11. Flavio Sampaio (R)

#12. Marco Pisani (R)

#15. Leo Sanchez (R)

#25. Paulo Sousa (R)

#33. Bruno Campos (R)

#99. Wagner Pontes (R)

(S) Sport

(R) Rookie

Sprint Challenge

#22. Caio Castro

#23. Leonardo Herrmann

#54. Caio Chaves

#66. Sadak Leite

#82. Gerson Campos

#5. George Filho (S)

#7. Luiz Souza (S)

#14. Andre Gaidzinski (S)

#32. Matheus Roque (S)

#77. Mario Delara (S)

#98. Cecilia Rabelo (S)

#177. Lucas Locatelli (S)

#444. Markenson Marques (S)

#2. Rafa Brocchi (R)

#18. Ricardo Zylberman (R)

#21. Daniel Neumann (R)

#33. William Araujo (R)

#36. Heverton Cardoso (R)

#45. José Moura Neto (R)

#58. Claudio Simão (R)

#99. Claudio Reina (R)

#100. Raphael Bernardes (R)

#129. Fernando Arruda (R)

(S) Sport

(R) Rookie

Sprint Trophy

#10. Nicholas Garfinkel

#12. Pedro Villela

#13. Leticia Bufoni

#72. Sergio Laurentys

#111. Neto Carloni

#121. Denis Ferrer

#331. Neto Heil

#1. Gustavo Costa (S)

#3. Gabriel Guper (S)

#5. Guilherme Figueiredo (S)

#7. Adriano Valverde (S)

#11. Paulo Reales (S)

#22. Eldo Umbelino (S)

#45. Luis Eduardo Lopes (S)

#51. Rodrigo Arruy (S)

#84. Fabricio Simões (S)

#777. Lucas Lucco (S)

#911. Paulo Muzy (S)

(S) Sport

Cronograma - Etapa 2 - Velocitta (atividades oficiais)

Sexta-feira, 04 de abril

13:45 - Treino livre - Carrera Cup

14:40 - Treino livre - Sprint Challenge

15:30 - Treino livre 1 - Trophy

Sábado, 05 de abril

09:00 - Quali - Carrera Cup

10:00 - Quali 1 - Sprint Challenge

11:15 - Treino livre 2 - Trophy

13:40 - Corrida 1 - Carrera Cup

14:15 - Corrida 1 - Sprint Challenge

17:30 - Quali - Trophy

Domingo, 06 de abril

09:15 - Corrida - Trophy

12:10 - Corrida 2 - Carrera

12:45 - Corrida 2 - Challenge

RISCO da RBR perder Max, CRÍTICAS a Bortoleto, HAMILTON e Ferrari, Piastri x Norris, Lawson | MOLINA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!