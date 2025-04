O campeão Marçal Muller e a equipe Farben retornam ao Velocitta nesta semana determinados a traduzir em pontos a performance dominante da abertura da temporada da Porsche Cup Brasil.

O representante da marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup foi o carro a ser batido na etapa de abertura da temporada: liderou todos os treinos livres, anotou a pole, foi o mais rápido da pista no seco quando a vitória escapou por furo no pneu e respondeu pela maior escalada do fim de semana no domingo em piso molhado.

Apesar do domínio em termos de velocidade, o Porsche #544, que tradicionalmente figura no top5, aparece em um raríssimo 16º lugar na tabela de classificação. Muller tem 12 pontos no campeonato, conquistados na marcante escalada de 29º para oitavo na corrida de domingo, já que na de sábado saiu zerado pelo pneu furado enquanto liderava com segurança e margem de 3s sobre o perseguidor mais próximo.

A recuperação nesta etapa passa por uma jornada limpa para o carro da equipe Farben, que vai competir sem o lastro de sucesso. A partir deste fim de semana, os competidores passam a carregar peso atrelado à sua posição no campeonato.

“A gente está muito bem preparado para a etapa. Mostramos nosso potencial no quali e nas corridas da etapa 1. Agora é focar para manter esse trabalho e ficarmos muito atentos para que não ocorra nada de errado, como aconteceu com os pneus tirando nossa vitória. O mais difícil, que é performance, nós temos. O resto tem que se encaixar e vamos trabalhar firme para que isso aconteça”

A programação da etapa determina treinos opcionais e livres na sexta, o quali no sábado pela manhã. A corrida 1 acontece na tarde de sábado, com a corrida 2 na tarde de domingo. O Motorsport.com transmite ao vivo toda a ação do Velocitta.

RISCO da RBR perder Max, CRÍTICAS a Bortoleto, HAMILTON e Ferrari, Piastri x Norris, Lawson | MOLINA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!