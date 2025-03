Caio Chaves foi o grande vencedor da Porsche Sprint Challenge neste domingo no Velocitta. O jovem piloto, que subiu para a divisão geral da classe neste ano, superou uma prova complexa, com uma pista que começou secando antes do retorno da chuva nos minutos finais, para garantir uma importante vitória, que lhe dá a liderança da Challenge.

A vitória coroa um fim de semana de recuperação para Chaves, que largou apenas em nono na corrida do sábado para terminar em segundo.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock do Velocitta, o piloto da Sprint Challenge fez um balanço da "tensa" corrida deste domingo.

"Esse domingo foi bastante tenso. No começo, eu tive uma briga muito competitiva com o Caio Castro, e também sempre atento ao retrovisor. Com os pneus slick, eles nunca chegaram na temperatura ideal. Foi uma luta dura, mas eu consegui fazer uma manobra na curva da mata, lá em cima, onde eu cruzei por ele e passei por dentro".

"Depois disso, me informaram que ele e o Gerson estavam disputando e aí foi só imprimir um ritmo tranquilo e seguro. Fui abrindo aos poucos e, com essa chuvinha no final, deu uma tensão. Mas chove para todo mundo. Foi muito bom. Ainda bem que deu tudo certo".

Com um segundo lugar no sábado e a vitória neste domingo, Chaves sai da primeira etapa da temporada 2025 na liderança da Sprint Challenge, e afirma que o objetivo deste ano é a briga pelo título geral da classe.

"Estamos trabalhando para isso [lutar pelo título]. Ontem foi difícil, largar em nono para terminar em segundo. E hoje, ir de sexto para primeiro. Deu tudo certo".

