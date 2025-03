A temporada da Porsche Cup se iniciou neste final de semana com muita emoção, chuva e vitória de Matheus Roque na categoria Sport da competição. Matheus foi o piloto da Sport mais bem colocado, sendo o quarto no geral durante a corrida de domingo da Porsche Sprint Challenge, que aconteceu no Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu, em São Paulo.

A temporada regular teve seu início oficial no sábado, na primeira corrida da primeira etapa da competição. Matheus largou na sétima posição, mas realizou uma corrida de recuperação, terminando a corrida na quarta posição no geral, e como o segundo colocado na divisão Sport, atrás somente de Mario Delara. A corrida foi marcada por muito equilíbrio e mudanças contantes de posição do pelotão de frente, que terminou com Gerson Campos em primeiro, Caio Chaves em segundo, Mario Delara em terceiro, e com Matheus Roque e Leonardo Herrmann fechando o top 5 da primeira corrida.

Para a corrida de domingo, foi realizado sorteio previsto no regulamento da competição para a inversão de posições no grid de largada. Após o sorteio, Matheus foi pouco afetado, largando na mesma posição em que terminou a corrida de sábado, na quarta colocação.

A segunda corrida, porém, foi marcada por mais adversidades, especialmente climáticas. A chuva forte que atingiu o Autódromo Velocitta deixou a pista molhada e perigosa, tendo alguns pilotos sendo obrigados a abandonar a corrida, como nos casos de Leonardo Herrmann, Caio Castro, Gerson Campos, Ricardo Zylberman e Raphael Bernardes, e contando com a presença do Safety Car em alguns momentos da prova.

As condições da pista foram uma adversidade para os pilotos, gerando muitos acidentes e derrapagens. Mesmo diante desse cenário, o piloto da Menzoil conseguiu realizar uma prova equilibrada e de constância, mantendo a quarta colocação e garantindo o primeiro lugar na categoria Sport, por ser o mais bem colocado da categoria na Porsche Sprint Challenge.

Agora, os pilotos aguardam pela próxima etapa da Porsche Cup, marcada para acontecer entre os dias 4 e 6 de abril, também no Autódromo de Velocitta, a segunda das nove etapas programadas para acontecerem ao longo do ano de 2025.

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!