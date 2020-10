A Porsche Cup encerrou mais um fim de semana de disputas, com as duas últimas corridas da rodada tripla de Interlagos. O grande destaque foi Miguel Paludo, que venceu duas provas na Carrera Cup e ainda conquistou um terceiro lugar na bateria vencida por Pedro Boesel. As vitórias igualaram o pentacampeão a Ricardo Baptista como os maiores ganhadores da categoria no mítico circuito. Cada um venceu 16 vezes.

O estreante Renan Pizii dominou as corridas da classe Sport e venceu as duas baterias do dia. O piloto estava há 16 anos longe das pistas.

Na GT3 Cup, vitória de Lucas Salles na segunda corrida e Nelson Monteiro na terceira. Os dois se aproximaram do líder Nelson Marcondes e tem agora 98 e 87 pontos, respectivamente, contra 100 de Marcondes, que também é líder e foi o vencedor da classe Sport.

A Porsche cup volta daqui a duas semanas, nos dias 16 e 17 de outubro, em Goiânia.

Classificação dos campeonatos

Carrera Cup

Miguel Paludo 136 Alceu Feldmann 88 Werner Neugebauer 87 Lico Kaesemodel 85 Pedro Boesel 82 Marçal Muller 81 Pedro Aguiar 76 Enzo Elias 71 Luca Seripieri 55 JP Mauro 52 Maurizio Billi 36

Rodrigo Mello 36

Rodolfo Toni 29 Rouman Ziemkiewicz 27 Christian Hahn 20 Ricardo Baptista 17

Fran Lara 17

Renan Pizii 17

Eduardo Azevedo 7

Carrera Cup Sport

Rodrigo Mello 54 Maurizio Billi 51 Rodolfo Toni 49 Rouman Ziemkiewicz 46 Fran Lara 30 Renan Pizii 22 Eduardo Azevedo 12

GT3 Cup

1.Nelson Marcondes 100

Nelson Monteiro 98 Zeca Feffer 97 Marco Billi 90 Lucas Salles 87 Urubatan Jr 65 Eduardo Menossi 64 Marcio Mauro 59 Cesar Urnhani 53

Paulo Totaro 51 Leonardo Sanchez 45 Ayman Darwich 41 Francisco Horta 27 André Gaidzinski 26 Danilo Menossi 23 Ramon Alcaraz 22 Georgios Frangulis 22 SangHo Kim 14 Guilherme Reischl 6 Cristian Mohr 5 Ricardo Fontanari 1 Bruno Campos 0

GT3 Cup Sport

1.Nelson Marcondes 63

Eduardo Menossi 57 Paulo Totaro 46 Leonardo Sanchez 40 Ayman Darwich 37 André Gaidzinski 30 Georgios Frangulis 23 Danilo Menossi 20 SangHo Kim 11 Ricardo Fontanari 6 Bruno Campos 2

Confira como foram as etapas 2 e 3 de interlagos