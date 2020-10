Porsche Cup: Rodrigo Mello vence e vai para a decisão na liderança da classe Sport

Duas poles, uma vitória e três pódios. Se o fim de semana não foi perfeito para Rodrigo Mello, foi quase - o objetivo, pelo menos, foi cumprido: sair da segunda rodada tripla da temporada 2020 da Porsche Carrera Cup Sport como chegou, liderando a tabela de pontos restando uma etapa para o fim do campeonato Sprint.

O piloto do Porsche LEGO ® Technic #29 foi o segundo na prova 1 da sexta após ter tomado um toque ao partir da pole e, no fim, ser beneficiado com a punição a um rival. Neste sábado, fez valer a posição de honra para vencer mais uma vez em 2020, fechando a rodada dupla salvando um terceiro lugar após ser atingido novamente por um concorrente. Vendo o copo meio cheio, o manteve a incrível regularidade no topo com oito pódios em 11 corridas.

Agora, Mello, que é o atual campeão da divisão GT3 Cup, parte para a decisão nos dias 13 e 14 de novembro em Interlagos com 80 pontos, dois a mais que Maurizio Billi e quatro à frente de Rodolfo Toni, seus principais concorrentes na corrida pelo campeonato.

“Queria ter pontuado melhor nessa etapa, mas consegui cumprir o objetivo principal, que era sair desta que era uma das rodadas mais importantes do ano na liderança do campeonato. Tive uma vitória que teimava a vir depois da primeira em março, mas depois passei por dificuldades na última corrida, sofri com toques quando liderava a classe. Dava para ter marcado mais pontos, mas agora é lutar em Interlagos para terminar como campeão”, comentou.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Veja como foram as corridas da Porsche Cup em Goiânia no sábado

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?