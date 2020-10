Guia: Saiba tudo sobre os 300 km de Goiânia da Porsche Endurance Series

Uma semana depois de receber seis corridas no campeonato de Sprint da Porsche Cup, Goiânia será palco de mais uma reunião que promete para os carros de competição mais produzidos no planeta. A segunda etapa do Porsche Endurance Series acontece neste sábado, com mais uma prova de 300 km de duração.

A adesão dos competidores regulares do campeonato de Sprint é a mais alta desde o advento do Endurance Series na categoria. Os três primeiros colocados nas quatro divisões do campeonato de corridas curtas estão presentes na lista de inscritos em Goiânia.

Eles recebem a companhia de nomes como Felipe Massa, Lucas di Grassi, Nelson Piquet Jr, Ricardo Zonta, Cacá Bueno, Sergio Jimenez, Thiago Camilo, Ricardo Mauricio, Cesar Ramos, Rafael Suzuki, Átila Abreu, Guilherme Salas, Raphael Reis, Beto Gresse, Danilo Dirani e Gaetano di Mauro, entre outros.

Além dos vencedores de quase todas as corridas de Sprint de 2020 e dos principais protagonistas da história das corridas de Endurance da Porsche Cup, o grid dos 300 km de Goiânia tem quatro pilotos com passagem pela F1, quatro dos cinco primeiros da tabela de classificação da Stock Car (incluindo os três primeiros do campeonato), quatro donos de títulos mundiais em carros de competição, donos de sete campeonatos da Stock Car, três campeões da Stock Light incluindo os atuais líder e vice-líder do campeonato e grandes vencedores em corridas de caminhão no Brasil.

A lista de inscritos tem 25 carros confirmados, 13 na Carrera Cup e 12 na GT3 Cup.

Os atuais líderes na Carrera Cup são Werner Neugebauer e Ricardo Zonta, com o carro #8 da Shell. Eles venceram no Velocitta depois de largar da pole, recebendo a bandeirada à frente da máquina #7, com as cores da Brandt, pilotada por Beto Gresse e pelo líder disparado do campeonato de Sprint, Miguel Paludo.

A prova marca também o retorno da dupla Ricardo Baptista e Lucas di Grassi, com o carro #27. O bicampeão da Porsche Cup e o campeão mundial da Fórmula E venceram com autoridade em Goiânia a corrida de 300 km do ano passado, graças a uma tocada muito segura e uma belíssima estratégia. Anteciparam o primeiro pitstop obrigatório e passaram boa parte da prova correndo com pista limpa, sem perder tempo em disputas de posição. No final, quando os concorrentes diretos entraram para o último pit obrigatório, o carro #27 já havia aberto uma vantagem que não poderia mais ser recuperada.

Atuais campeões do Endurance Series, Alan Hellmeister e Luca Seripieri estão de volta à pista. Luca vem de uma etapa consistente em Goiânia na jornada de Sprint, quando cravou sua primeira pole-position. Outro destaque da primeira prova de Endurance foi o carro #20, de Guilherme Salas e Pedro Aguiar -este, um dos vencedores na semana passada. Eles estiveram sempre entre os cinco no Velocitta, até que um toque com o #91 de Felipe Massa e Lico Kaesemodel obrigou o #20 a fazer um pit-stop extra para troca de pneu furado.

Outro carro protagonista na abertura do campeonato foi o #100, de Alceu Feldmann, que agora recebe a companhia de Thiago Camilo em sua máquina.

Na classe Sport a disputa promete ser igualmente intensa -e envolvendo nomes experientes com o Porsche e outros carros. Cacá Bueno compartilha o #0 com Marcelo Franco; maior vencedor das corridas de longa duração da categoria, Sergio Jimenez é o parceiro de Rodrigo Mello (o líder da classe no campeonato de Sprint); o bicampeão da Stock Car Ricardo Mauricio volta a competir com Edu Azevedo; Nelsinho Piquet agora estreia parceria com Rouman Ziemkiewicz; Rodolfo Toni e Danilo Dirani retornam ao carro #52, enquanto Renan Guerra vai compartilhar o #86 com Alexandre Auler.

A classe GT3 Cup viu Chico Horta e William Freire levantarem a primeira vitória, à frente dos atuais campeões, Leo Sanchez e Átila Abreu. Lucas Salles e Rafael Suzuki ficaram em terceiro, depois de largar na pole. Em quarto terminou o carro #18, de Zeca Feffer e do líder da Stock Car, Cesar Ramos. E em quinto, vencendo na classe Trophy, o carro da dupla que aparece em P1 e P2 na tabela de pontos do campeonato de Sprint: Nelson Marcondes e Nelson Monteiro.

Para os competidores da classe GT3 Cup, além da categoria geral e da Sport, há a divisão Trophy. Todos pontuam no geral e os pilotos dos carros Trophy pontuam também na classe Sport.

O quali acontece na sexta-feira, com os dois pilotos da dupla registrando suas voltas. A ordem de largada é determinada pela média dos tempos de cada um deles. A largada no sábado está marcada para 11h30.

Treinos classificatórios e a corrida têm transmissão do Motorsport.com.

Lista de inscritos (por número do carro):

Carrera Cup

#0 – Marcelo Franco e Cacá Bueno*

#7 – Miguel Paludo e Beto Gresse

#8 – Werner Neugebauer e Ricardo Zonta

#20 – Pedro Aguiar e Guilherme Salas

#27 – Ricardo Baptista e Lucas di Grassi

#29 – Rodrigo Mello e Sergio Jimenez*

#31 – Luca Seripieri e Alan Hellmeister

#52 – Rodolfo Toni e Danilo Dirani*

#80 – Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr*

#86 – Alexandre Auler e Renan Guerra*

#90 – Eduardo Azevedo e Ricardo Maurício*

#91 – Lico Kaesemodel e Felipe Massa

#100 – Alceu Feldmann e Thiago Camilo

*Sport

GT3 Cup

#14 – Andre Gaidzinski e Hisgué**

#15 – Leo Sanchez e Átila Abreu*

#17 – Ricardo Fontanari e Matheus Iorio*

#18 – Zeca Feffer e Cesar Ramos

#19 – Lucas Salles e Rafael Suzuki

#45 – Paulo Totaro e Fabio Carbone*

#71 – Kreis Jr e Raphael Reis

#77 – Francisco Horta e William Freire

#83 – Marco Billi e Maurizio Billi**

#88 – Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro*

#199 – Nelson Marcondes e Nelson Monteiro**

#555 – Ayman Darwich e Eduardo Menossi**

*Sport

**Trophy

Programação

Sexta-feira, 23 de outubro

10h50 – Treino livre 1

13h30 – Treino livre 2

15h45 – Quali Grupo A – Carrera Cup

16h10 – Quali Grupo A – GT3 Cup

16h35 – Quali Grupo B – Carrera Cup

17h – Quali Grupo B – GT3 Cup

Sábado, 24 de outubro

9h30 – Warm-up

11h30 – Largada (300 km ou 2h45)

