Uma das novidades da Porsche Cup em 2021 é a pintura utilizada por Alceu Feldmann no campeonato da Carrera Cup. O carro #1 traz todas as características da McLaren da época de Ayrton Senna, com o nome do piloto no lugar da marca de cigarros Marlboro.

Em Curitiba, Feldmann explicou o que levou ele a pensar nesta ideia e também na sua execução.

“Na minha opinião, o carro mais bonito é a McLaren do Senna, porque nos remete a ele, que é nosso ídolo. Eu já tinha esse carro vermelho quando corrida em 2002 e 2003, e adorava. Depois, comecei a correr com patrocínio e não deu para continuar.”

“Na Porsche, eu tive a oportunidade de fazer o carro do jeito que eu queria, me espelhei naquela McLaren lendária. E está dando certo, daqui a pouco vão me chamar de ‘Alsenna’.”

“A Porsche adorou, eles são mestres no marketing e desenham muito bem. A ideia foi minha e a execução foi do pessoal da Porsche e está todo mundo gostando.”

Perguntado se estava esperando alguma reação de alguém que representa a marca, Feldmann se mostrou tranquilo: “Vários carros já tiveram essa pintura, acho que nem existe mais isso, mas ninguém falou nada.”

Alceu Feldmann Photo by: Luca Bassani

Veja como foi o sábado da Porsche Cup em Curitiba

PODCAST - TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.