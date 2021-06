Curitiba recebeu neste domingo a conclusão da segunda etapa da Porsche Cup Brasil. As classes Carrera Cup e GT3 Cup tiveram os seus vencedores, bem como nas classes Sport e Trophy.

Saiba o que os principais personagens do domingo disseram:

Werner Neugebauer (2º na Carrera Cup): “Foi uma pena não ter conseguido fazer uma pole. A corrida foi uma cópia da de ontem, consegui largar muito bem e fiz a corrida pensando no campeonato. Fui o maior pontuador da etapa e é isso que vale, é um campeonato de média.”

Fran Lara (vencedor na Carrera Sport): “Foi inesperado o resultado. Consegui uma largada boa que ajudou no ritmo e consegui acompanhar o ritmo dos adversários da geral, que me ajudou demais. No final tive ainda um pouco de sorte, mas estou feliz demais”

Rodrigo Mello (2º na Carrera Cup Sport): “Eu estou bem tranquilo e estou este ano com o foco em andar junto com o pessoal da Carrera. Por causa da minha classificação eu vim de trás mas o meu ritmo foi muito bom. Salvar a P2 hoje e sair líder do campeonato me deixa muito feliz. Acho que o campeonato está prometendo.”

Chico Horta (vencedor na Carrera Cup Trophy): “Foi um fim de semana onde bati, fiz um quali legal, vacilei na largada de ontem e hoje recompensou! Estou muito feliz com minha primeira vitória na Carrera”

Eduardo Menossi (2º na Carrera Cup Trophy): “Confesso que hoje foi mais fácil, já estava com a pista na cabeça, com o jeito do carro e mais descansado. Faltou um pouquinho para a P1, mais uma volta eu passava o Chico.”

Marçal Muller: (líder geral na Carrera Cup): “Essa etapa foi muito boa, somei bastante pontos para o campeonato com uma vitória e um quarto lugar. Esses pontos com certeza vão fazer a diferença lá no final do ano.”

Edson do Reis (vencedor na GT3 Cup Trophy): “É o rei de Curitiba. Duas vitórias e dedico à minha esposa Laís, que pela primeira vez veio ver uma corrida minha e deu muita sorte”

Caio Castro (2º na GT3 Cup Sport): “Parabenizar a todos os pilotos e o pessoal da Porsche Cup! É muito cedo ainda para eu estar no pódio, apenas a minha segunda corrida. É importante entender o ritmo da corrida e a prova só acaba na bandeirada. Classificar em quarto não significa que eu vou terminar no pódio e o exemplo foi hoje, saindo em décimo e terminando em segundo na categoria Sport.”

Edu Guedes (2º na GT3 Cup Trophy): “Terminar a prova e nunca desistir! Fui para volta de apresentação e o câmbio travou em terceira marcha. Então recolhi para box, o time de apoio resolveu o problema de forma rápida e eu insisti até bandeirada. No fim ainda consegui um troféu na categoria”

Raijan Mascarello (líder geral na GT3 Cup): “Já falei que a meta é pontuar bem para o campeonato. E isso eu tenho feito de forma constante. O Ayman estava sem lastro, o que dificultava para mim e para o Mohr. Os pontos são importantes para o campeonato e conseguimos aumentar a distância na liderança da GT3.”

Cristian Mohr (2º colocado na GT3 Cup): “Sem dúvida um grande fim de semana. Fiz a pole, ganhei uma bateria de ponta a ponta... A segunda larguei de sexto e por regulamento carreguei 50 kg de lastro. Mesmo com um peso desse, com perda de desempenho, consegui terminar em segundo. Fui o maior pontuador do fim de semana e estou muito satisfeito.”

