A jornada do piloto da Farben Enzo Elias pela Porsche Carrera Cup em Curitiba não rendeu os pontos que o até então líder do campeonato ambicionava, mas foi marcada por uma formidável escalada na corrida de domingo.

Atingido por um adversário ainda na segunda volta do sábado, ele foi obrigado a fazer uma jornada de recuperação no domingo. E cumpriu à risca o objetivo. Largando em 18º, o mais jovem campeão da história escalou o pelotão com autoridade e terminou a corrida em sétimo.

“Foi uma boa corrida, a gente conseguiu salvar bons pontos", disse Enzo. "A infelicidade de ontem comprometeu o resultado de hoje. Nem todo final de semana é de vitória. Vamos ver se brigamos outra vez pelas primeiras posições em Interlagos.”

Após dois segundos lugares na abertura da temporada no Velocitta e duas corridas sem pódio em Curitiba, Enzo deixou a liderança da tabela de classificação, mas segue dentro do top5, em quinto com 47 pontos.

O regulamento da competição determina descartes dos dois piores resultados de cada piloto, regra que favoreceu a conquista da GT3 Cup pelo piloto há dois anos.

A próxima corrida da Carrera Cup está marcada para os dias 17 e 18 de julho em Interlagos.

