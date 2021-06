Werner Neugebauer foi o segundo lugar na corrida 1 da Porsche Carrera Cup em Curitiba, neste sábado. O piloto gaúcho largou na terceira colocação, caiu para sexto na largada, mas se recuperou bem na primeira curva e subiu para segundo.

Depois, protagonizou uma disputa emocionante pela liderança até a linha de chegada.

“A largada foi bem conturbada, a gente tem um procedimento bem estabelecido. O pole acelerou um pouco antes e deu uma sanfonada, muita gente nos passou, mas se abriu o caminho na freada, o Marçal e eu conseguimos colocar o carro e a gente foi.”

“Eu sabia que meu carro melhoraria do meio para o final da corrida. Fiquei ali comboiando ele, consegui abrir do Alceu, meu carro começou a ficar mais rápido e cheguei. Eu tenho que pensar no campeonato, é apenas a segunda etapa, a terceira corrida do ano.

A prova deste domingo (27), que encerra a rodada dupla deste final de semana, começará às 14h20 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Veja como foi

