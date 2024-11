A Porsche Cup irá se juntar às muitas homenagens aos 30 anos do legado de Ayrton Senna para a programação especial neste fim de semana de Fórmula 1 em São Paulo.

Todos os 54 carros dos dois gris da Porsche Cup vão para pista no fim de semana levando no teto uma icônica imagem em homenagem ao maior ídolo do esporte a motor nacional.

A etapa de 2024 da F1 no Brasil mais uma vez é marcada por diversas homenagens à memória de Senna, que morreu em 1994 após acidente em Ímola.

A vencedora história de Senna nas pistas pelo mundo teve momentos marcantes, com destaque para Interlagos, onde o piloto venceu duas corridas – a primeira, em 1991, é considerada uma das mais dramáticas vitórias nos mais de 70 anos de história da F1.

A Porsche Cup define seus campeões de sprint neste fim de semana, com quatro corridas (duas válidas pela Carrera Cup e duas pela Sprint Challenge). A categoria integra a programação oficial da etapa brasileira da F1 desde sua temporada inaugural, em 2005.

