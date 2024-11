Uma das etapas mais esperadas da Porsche Cup acontece neste sábado (02), na preliminar da Fórmula 1 em Interlagos. A categoria Sprint Challenge chegou com boas disputas entre Antonella Bassani e Miguel Mariotti, que batalham pelo título de 2024.

Alceu Feldmann Neto rodou e escapou da pista, perdendo várias posições. Christian Mohr recebeu uma punição pelo caso, por deixar o outro piloto sem espaço na pista.

Sadak Leite também bateu e acabou perdendo várias posições, caindo direto para a 20ª colocação e com dificuldades. Mais tarde, ele optou por recolher o carro.

Em meio à poeira, Luiz Souza também apareceu como mais um dos pilotos fora da prova e literalmente afundou na caixa de brita, com o carro bastante danificado. O acidente causou um safety car e diminuiu o ritmo dos pilotos, faltando 13 minutos para o fim da prova.

Neste momento, Miguel Mariotti estava na liderança, enquanto Antonella Bassani era apenas a segunda, mas somava importantes pontos para a temporada.

Por conta do contato com Souza, Feldemann Neto recebeu uma bandeira preta e foi excluído da prova. No entanto, nos últimos minutos, Antonella Bassini chegou com força para disputar pela primeira posição, com grande frieza, tentou empurrar Mariotti, mas acabou sofrendo um toque e caiu para terceira.

Porém, como Mohr estava punido, ela subiria direto para a segunda colocação. Mesmo assim, o piloto forçou uma ultrapassagem em cima de Mariotti e conquistou a ponta, dando uma segunda chance à Antonella.

Porém, nos últimos segundos, Miguel voltou para a primeira posição e cruzou como primeiro na corrida, seguido por Mariotti - com a punição, Bassani e Leonardo Herrmann.

Piastri é OBRIGADO a DEIXAR Norris vencer sprint! MAX INVESTIGADO e a CONSPIRAÇÃO da vez no Brasil

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!