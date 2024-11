A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil entregou uma corrida emocionante no início da tarde deste sábado em Interlagos. Em meio à forte ameaça da chuva, que não chegou (ainda), Chris Hahn dominou para vencer, enquanto Marçal Muller e Miguel Paludo travaram uma bela disputa pela segunda posição da prova e a liderança geral da classe, com Muller levando a melhor.

Em sétimo, Raijan Mascarello foi o vencedor pela Sport, enquanto Israel Salmen levou a melhor na Rookie em 17º.

Em uma largada das mais movimentadas, Paludo deu um salto de terceiro para primeiro no S do Senna, à frente de Hahn e Muller. Mas o ímpeto do multicampeão durou pouco, com ele voltando a ser ultrapassado pelos rivais na briga pelo título já na volta seguinte, com Giassi e Mascarello completando o top 5.

Com a chuva se aproximando de forma impressionante, Hahn conseguiu disparar na liderança, abrindo 2s para Muller após oito minutos de prova, com Paludo em sua cola, deixando Giassi a 2s5 em quarto.

E, aos poucos, os pilotos da Carrera passaram a dominar as primeiras posições, com Mascarello caindo para sétimo, atrás de Neugebauer e Vivacqua. Em sétimo, Mascarello liderava pela Sport, enquanto Israel Salmen era o líder da Rookie, em 16º.

Enquanto Hahn seguia abrindo na ponta, Muller e Paludo disputavam não somente a segunda posição como também a liderança da Carrera Cup antes da corrida final do campeonato sprint, no domingo. E, na sequência, Neugebauer, Vivacqua e Giassi também tinham uma bela briga valendo as duas últimas posições do pódio.

A chuva não veio, e Chris Hahn conquistou uma vitória dominante na corrida 1 da Carrera Cup na preliminar da F1 em Interlagos. Marçal Muller segurou Miguel Paludo para terminar em segundo e, com isso, assumir a liderança da classe antes da corrida final no domingo, que definirá o campeão sprint. Werner Neugebauer e Thiago Vivacqua completaram o pódio da geral.

Em oitavo, Raijan Mascarello venceu sem problemas na Carrera Cup Sport, enquanto Israel Salmen levou a melhor na Carrera Cup Rookie em 17º.

A Carrera Cup retorna à pista de Interlagos uma última vez neste fim de semana no domingo, para a corrida que coroará o campeão Sprint 2024. A corrida tem largada marcada para 09h45.

Confira o resultado final da corrida 1 da Porsche Carrera Cup (top 15):

1 - Chris Hahn (Carrera Cup)

2 - Marçal Muller (Carrera Cup)

3 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

4 - Werner Neugebauer (Carrera Cup)

5 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

6 - Alceu Feldmann (Carrera Cup)

7 - Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)

8 - Jeff Giassi (Carrera Cup)

9 - Lucas Salles (Carrera Cup)

10 - Rodrigo Mello (Carrera Cup)

11 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

12 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

13 - Georgios Frangulis (Carrera Cup Sport)

14 - Franco Giaffone (Carrera Cup)

15 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

17 - Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

Piastri é OBRIGADO a DEIXAR Norris vencer sprint! MAX INVESTIGADO e a CONSPIRAÇÃO da vez no Brasil

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!