Antonella Bassani protagonizou o lance da corrida ao lado de Miguel Mariotti na Porsche Cup neste sábado (02) em Interlagos. Os dois principais candidatos ao título disputaram a primeira posição da corrida nas voltas finais e deixaram a decisão do título da temporada de 2024 para a última largada do ano.

A piloto largou da segunda posição e sustentou o mesmo posto até os últimos instantes da prova. Na única oportunidade de atacar o principal concorrente, Antonella colocou por dentro no S do Senna e dividiu a tomada com o #21.

No final, faltou espaço para os dois carros e Antonella teve que usar a área de escape, caindo assim para o terceiro lugar. Porém, um dos concorrentes que terminou em sua frente foi punido em 20s e a atual campeã da Sprint Challenge voltou ao segundo posto.

Com isso, a decisão do título fica para a última largada do ano. São sete pontos separando os dois primeiros colocados e Antonella já sabe o que deve fazer para sair com o bicampeonato de Interlagos. A catarinense larga a bateria decisiva na pole-position e precisa descontar a pontuação para Mariotti.

A última corrida do ano no campeonato de provas curtas tem largada prevista para às 08:45 de domingo, com transmissão da Band, canais Sportv e mídias sociais próprias.

