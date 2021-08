A primeira etapa da Porsche Endurance Series, em Interlagos, que abriu o campeonato das provas de longa duração da categoria, teve a dupla da Maxon Racing, Sérgio Jimenez e Edson Reis nas primeiras posições.

Os dois pilotos, que correram juntos pela primeira vez, conquistaram o terceiro lugar na classe Trophy da GT3 Cup 3.8.

“Fizemos uma boa etapa, terminando em terceiro na categoria, conseguimos liderar uma boa parte da corrida, mas acho que conquistamos um resultado bacana. O pessoal, que venceu, tinha uma vantagem de 30 segundos a menos nos pit stops, o que faz uma grande diferença em uma corrida de endurance. Estamos na luta pelo título e acho que agora é trabalharmos nosso ritmo de prova. Essa é a quarta prova do Edson na Porsche e sabemos que ele vai evoluir ainda muito durante as etapas”, explicou Jimenez.

“Foi bem positivo e um resultado bastante satisfatório, pois diante do regulamento que acaba dando uma vantagem para os competidores que chegaram na nossa frente, acredito que diante disso tudo acabamos tendo um resultado muito positivo e vamos para Goiânia, onde acontece a segunda etapa, querendo mais”, finalizou Reis.

