Uma das principais atrações do automobilismo nacional, a Porsche XP Private Cup voltará a operar sala de imprensa na quinta etapa da temporada, marcada para os próximos dias 11 e 12 de setembro no Autódromo Internacional de Curitiba, Paraná. Com isso, a categoria dos carros de corrida mais produzidos do mundo acena 'volta ao normal' e é a primeira do Brasil a receber mídia credenciada.

A Porsche XP Private Cup seguirá rígidos protocolos de prevenção à pandemia do novo coronavírus e o prazo para solicitação de credenciamento está aberto até as 18h do dia 8 de setembro.

Além de preencher a ficha em www.porschegt3cup.com.br/credenciamento-de-imprensa/ é necessário enviar para pedrorotta@ferraripromo.com login, senha e o laudo negativo de exame RT-PCR realizado entre as datas de 3/9 e 7/9 até no máximo quarta feira, dia 8/9.

Atenção: exames rápidos de farmácia não serão aceitos, bem como testes de antígeno ou swab nasal que não seja da modalidade RT-PCR. Pedidos encaminhados fora do prazo ou sem o respectivo e-mail com o laudo negativo de RT-PCR não serão avaliados.

O protocolo de distanciamento social e uso de máscaras em todas as dependências do autódromo segue em vigor, bem como a obrigatoriedade da participação em briefing com o diretor de prova para os profissionais de imagem (repórteres fotográficos e cinegrafistas).

Avisos:

- Credenciamento exclusivo para veículos de mídia e assessorias de imprensa que farão a cobertura. Não serão avaliados pedidos para páginas pessoais em redes sociais ou blogs.

- Não serão aceitos pedidos fora do prazo.

- Se necessário, a organização irá limitar o número de passes concedidos a cada veículo de mídia ou assessoria de imprensa.

- Até as 18h de 8 de setembro serão enviadas as confirmações de credenciamento, as instruções para retirada dos passes e o horário do briefing. É desnecessário confirmar o envio da ficha cadastral ou fazer consultas à organização sobre o status do processo de credenciamento antes dessa data. Tais consultas, se forem feitas, não serão respondidas.

- Fotógrafos e cinegrafistas deverão portar, além da credencial de mídia, coletes distribuídos pela organização. Sem o colete, não será liberado o acesso à pista.

- O colete somente será entregue após a realização de briefing obrigatório com o diretor de prova, em data, horário e local a serem comunicados posteriormente. Não haverá entrega posterior de coletes.

- Receberão e-mail de confirmação de credenciamento apenas os profissionais que tiverem seus pedidos aprovados.

