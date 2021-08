A dupla Caio Castro e Tony Kanaan conseguiu neste sábado (14) em Interlagos a quarta colocação na categoria GT3 Cup na Porsche Endurance Series. O resultado fica ainda melhor se observarmos que também foi a segunda colocação na classe Sport, o que signifca que ambos tiveram pódio duplo.

Após a corrida, enquanto Tony era só elogios ao novato, Caio abriu o coração sobre o que o sábado significou a ele, revelando muita emoção com a atual fase.

“Antes de mais nada, como pessoa, como piloto, essa é uma experiência, um feito, muito significativo para mim. Eu vi o Tony correr, eu vi o Tony ganhar. Querendo ou não, é uma referência para o mundo inteiro. E o Rubens Barrichello também é outra."

"Então, competir com esses caras diretamente, de alguma forma ganhar deles, e poder fazer dupla com o campeão de 500 Milhas de Indianápolis, para mim, é um é difícil explicar o que que é.”

“Já chorei um pouco ali atrás sozinho e eu fico muito contente porque a prova de longa duração não é uma coisa que eu estou muito habituado a fazer, apesar de ter participado de várias no kart, a dinâmica é diferente e não é muito a minha preferência, mas eu achei legal e poder ficar também aqui nos boxes analisando, volta a volta, aí eu senti como o pessoal fica aqui também. Eu estou feliz demais.”

E revelou que já havia batido roda com a lenda da Indy: “O Tony e eu nos conhecíamos desde um campeonato de kart que a gente fez junto, um contra o outro, mas hoje a gente como dupla foi muito legal, é um feito para mim muito emocionante mesmo.”

