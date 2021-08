Rafael Suzuki e Lucas Salles converteram a pole position da categoria GT3 Cup na Porsche Endurance Series em Interlagos, neste sábado (14). O piloto regular da Porsche Cup Sprint teve a incumbência de abrir os trabalhos nos 300 quilômetros, entregando o carro a Suzuki, que conseguiu manter o bom ritmo.

Ao final da corrida, Suzuki comentou como ele viu a corrida: “É um time, né? Não só eu, o Lucas fez uma boa largada, se manteve muito perto dos profissionais, com pilotos com muito mais experiência e aí quando eu peguei o carro, primeiro stint foi muito bom e aí nos deu uma tranquilidade para poder administrar um pouco mais nas últimas 20 voltas.”

“Então, acho que hoje foi tudo perfeito, o Maumau (Maurício Ferreira) fez a estratégia perfeita dos pneus, a gente não desperdiçou tempo. Estou feliz, mas é um campeonato, é uma vitória, mas ao mesmo tempo que a gente quer chegar na última disputando o título.”

Nas últimas voltas, uma série de pilotos viam seus carros terem pneus estourados e Suzuki admitiu que teve que ser mais conservador no final.

“Temer (um pneu furado) a gente sempre teme. Quando estamos em primeiro, ouvimos tudo que é barulho no carro, sente tudo. Quando vi muito pneu estourado, eu comecei a dar uma evitada em zebra para poder não correr risco. Eu falei para o Maurício que eu ia diminuir, já que a diferença era grande.”

Já Salles falou se sua parte na corrida e da importância de ter conseguido largar bem e não encarar trânsito.

“A largada foi muito boa e isso faz uma grande diferença, mesmo na corrida longa, se você ficar encaixotado atrás de alguém é sempre prejudicial. Peguei um pouco de sujeira na pista, o carro fica muito difícil de guiar, mas depois deu tudo certo, não tinha muito trânsito, tinha uns caras rápidos na frente, isso ajuda muito para puxar o ritmo. Os pit stops foram perfeitos, o Maurício sempre na estratégia e fez uma grande diferença, além do Rafa sempre muito rápido.”

