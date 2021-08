A dupla Tony Kanaan e Caio Castro terminaram na segunda posição na classe Sport da categoria GT3 Cup na Porsche Endurance Series neste sábado em Interlagos. Dentro da categoria, o par acabou na quarta posição, após as estreias de ambos.

No final da prova, Tony não cansou de elogiar seu companheiro de equipe e a competição.

“É um fim de semana maravilhoso em termos de atmosfera. Guiar esse carro era um mundo que eu não conhecia ainda, por mais que eu assistia na TV, mas pessoalmente eu nunca tinha feito nenhuma prova. Adorei. É lógico que é sempre bom quando você faz um um pódiozinho em segundo lugar e o Caio (Castro) me surpreendeu muito.”

“É um menino que vem aprendendo a cada dia e, lógico, que não é fácil, eu senti que ele estava sentindo uma pressão de tentar não me decepcionar. Eu falei para ele na largada, ‘meu, vai curtir’, e ele fez um ótimo trabalho e está aí o resultado.”

E revelou que a dupla permanece até o final do cano: “Já fechamos as próximas duas corridas para fazer Goiânia e São Paulo.”

