Porsche Cup tem primeiro dia de carros na pista em 2023

Após três meses da última bandeira quadriculada de 2022, a Porsche Cup C6 Bank Mastercard voltou a ter carros na pista para a sua nova temporada, com início programado para este fim de semana em Interlagos

Pela primeira vez na temporada de 2023 os carros de competição mais produzidos do mundo tomaram o asfalto de Interlagos.

Em pré-temporada realizada na pista que mais vezes recebeu a Porsche Cup na história, os pilotos mataram a saudade em grande estilo, muitos deles inclusive conhecendo os carros de Carrera Cup em 2023. Foram para pista nesta quinta mais de 40 carros.

A primeira etapa da Porsche Cup começa as atividades nesta sexta-feira no principal palco do automobilismo nacional com treinos livres e o treino classificatório da Carrera Cup.

O sábado é dedicado ao quali da Sprint Challenge e as primeiras corridas de cada categoria. No domingo se encerra a etapa com as corridas 2 de Carrera e Challenge. A Porsche Cup C6 Bank Mastercard tem transmissão ao vivo do Motorsport.com, da Band e SporTV, além das mídias sociais da categoria.

Porsche Cup – Etapa 1 – Lista de inscritos (por ordem numérica):

Carrera Cup

#1 Alceu Feldmann

#3 Franco Giaffone*

#7 Miguel Paludo

#8 Werner Neugebauer

#9 Edu Guedes**

#17 Ricardo Fontanari*

#25 Paulo Sousa**

#29 Rodrigo Mello

#33 Bruno Campos**

#44 Gustavo Farah**

#56 Peter Ferter*

#70 Lucas Salles*

#74 Piero Cifali**

#77 Francisco Horta*

#80 Rouman Ziemkiewicz*

#85 Eduardo Menossi*

#87 Nelson Monteiro*

#88 Georgios Frangulis*

#99 Nasser Aboultaif**

#121 João Barbosa**

#199 Nelson Marcondes*

#544 Marçal Muller

#555 Ayman Darwich*

#800 Raijan Mascarello*

#888 Lineu Pires*

#999 Nicolas Costa

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

#1 Urubatan Junior

#3 Cristian Mohr

#5 Marcelo Tomasoni

#7 Luiz Felipe Dias**

#14 Andre Gaidzinksi*

#15 Artur Ramos*

#16 Antonio Junqueira*

#21 Miguel Mariotti

#33 Gustavo Zanon*

#38 Eric Santos**

#51 Americo Lanzoni

#57 Ramon Alcaraz*

#66 Sadak Leite*

#71 SangHo Kim*

#72 Antonella Bassani

#77 Josimar Junior

#100 Seba Malucelli*

#133 Israel Salmen**

#139 Célio Brasil**

*Sport

*Rookie

Porsche Cup – Etapa 1 – Interlagos:

Sexta-feira, 3 de março

13:15 – 14:00 – Treino livre 1 – Carrera Cup

14:10 – 14:55 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

16:30 – 16:42 – Quali 1 – Rookie – Carrera Cup

16:45 – 16:57 – Quali 1 – Carrera e Sport – Carrera Cup

17:02 – 17:10 – Quali Top10 – Carrera Cup

Sábado, 4 de março

09:00 – 09:12 – Quali 1 – Rookie – Sprint Challenge

09:15 – 09:27 – Quali 1 – Challenge e Sport – Sprint Challenge

09:32 – 09:42 – Quali Top10 – Sprint Challenge

13:17 – 13:45 – Corrida 1 – Carrera Cup

14:41 – 15:09 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 5 de março

14:35 – 15:03 – Corrida 2 – Carrera Cup

15:16 – 15:44 – Corrida 2 – Sprint Challenge

