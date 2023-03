Carregar reprodutor de áudio

Após duas temporadas de vitórias e títulos na Porsche Cup, a equipe Farben será representada por Marçal Muller em 2023.

Primeiro vencedor de corrida na história do carro da geração 992 no Brasil quando largou da pole com direito a recorde absoluto da categoria em Goiânia no ano passado, o gaúcho do Porsche #544 desembarca com a determinação de transformar em título os vice-campeonatos de 2021 e 2022.

Após iniciar a carreira no esporte a motor acelerando no motocross, sua trajetória na categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta teve início em 2016, correndo algumas etapas na classe Challenge. No ano seguinte, em sua primeira temporada completa, conquistou o título de forma enfática, com quatro vitórias em oito provas.

Em 2018, Muller migrou para a Carrera Cup. Fechou o campeonato de sprint na quarta posição, com direito a uma vitória na principal categoria. A temporada seguinte foi marcada pelo seu primeiro título na Carrera Cup, graças a uma jornada muito consistente durante o ano todo - fez top 5 em dez das 12 corridas da temporada.

Em 2020, fechou o campeonato em terceiro. Em 2021, foi o maior pontuador do ano, mas acabou com o vice-campeonato em virtude da regra dos descartes. No ano passado, mais uma vez acabou em segundo na tabela da Carrera Cup, fechando todas as corridas do ano no top 10.

“É um momento muito importante na minha carreira", disse Muller. "Estou feliz demais em conseguir um patrocinador da grandeza da Farben com tudo o que ela representa na Porsche Cup. Claro que junto disso vem um forte compromisso".

"Nós viemos de dois anos batendo na trave, então agora é concentrar para um campeonato forte desde o início, construindo etapa após etapa até o final do ano".

O desafio de avançar um lugar na tabela começa nesta sexta-feira, com o treino livre e tomada de tempo para a primeira etapa. O fim de semana tem duas corridas, uma no sábado e outra no domingo.

Porsche Cup – Etapa 1 – Interlagos:

Sexta-feira, 3 de março

13:15 – 14:00 – Treino livre 1 – Carrera Cup

16:30 – 16:42 – Quali 1 – Rookie – Carrera Cup

16:45 – 16:57 – Quali 1 – Carrera e Sport – Carrera Cup

17:02 – 17:10 – Quali Top10 – Carrera Cup

Sábado, 4 de março

13:17 – 13:45 – Corrida 1 – Carrera Cup

Domingo, 5 de março

14:35 – 15:03 – Corrida 2 – Carrera Cup

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #219 - Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music