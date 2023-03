Carregar reprodutor de áudio

O autódromo de Interlagos receberá neste final de semana a etapa de abertura da 19ª temporada da Porsche Cup. A primeira das seis etapas da categoria Sprint terá uma prova no sábado (4) e outra no domingo (5), com transmissões ao vivo pelo Motorsport.com, Band e SporTV, além dos canais da categoria no YouTube, site oficial e Facebook.

Com grid cheio, pilotos muito competitivos e grandes patrocinadores envolvidos, a temporada promete repetir a fórmula de sucesso das últimas edições, que faz da Porsche Cup uma das principais categorias de Gran Turismo do mundo.

Entre os destaques da temporada 2022 e apontado como um dos candidatos ao título deste ano na Sprint Challenge, o piloto Marcelo Tomasoni falou sobre as suas expectativas para a disputa com seu Porsche 911 GT3 Cup da geração 991.2.

“O ano passado foi bastante competitivo e briguei pelo título até a última prova, o que comprova o grande equilíbrio da categoria. Fiquei em terceiro lugar no campeonato, a apenas nove pontos do campeão e a dois do vice".

"Então, é um resultado que me deixa muito confiante para a temporada deste ano”, contou o piloto, que tem em seu currículo passagens por importantes categorias do automobilismo nacional, como Stock Car, Copa Petrobras de Marcas, Copa Clio e Copa Montana.

“Me preparei bastante fisicamente e estou otimista para começar com tudo nessa primeira etapa. Terei uma ‘pressão’ extra, representando agora marcas importantes, destaques em seus segmentos e que passam a integrar o nosso projeto, aproveitando a plataforma de relacionamento e marketing e todo potencial que a Porsche Cup oferece”, destacou Tomasoni, que terá como principal patrocinador a Ativa Investimentos e as empresas DSM e Plant Power como copatrocinadores.

Corretora de valores com mais de 39 anos no mercado financeiro, a Ativa Investimentos já apoiou Tomasoni em 2019, quando ele competiu no Rally dos Sertões, e aproveita o novo momento, de transformação visual e conceitual de sua marca, para investir novamente no esporte, agora na Porsche Cup. A marca da Ativa Investimentos estará no macacão e capacete do piloto, bem com em seu carro e box da equipe.

“Para a Ativa, será um grande prestígio voltar a apoiar o Marcelo Tomasoni. Em 2022, ele terminou o Sprint Challenge em terceiro lugar e já inicia essa temporada como um dos favoritos. É um piloto com credenciais reconhecidas no automobilismo brasileiro e muita vontade de vencer – não poderíamos pensar em ninguém melhor para representar a Ativa nessa importante competição”, comentou Juliana Figueiredo, Diretora de Governança Corporativa da Ativa Investimentos.

“Sobre a Porsche Cup, vale mencionar também que o campeonato brasileiro é o maior em número de competidores, gerido de maneira centralizada e se tornou uma importante plataforma de marketing e negócios, com transmissão em TV aberta, fechada e virtual, retorno tangível de mídia e forte cobertura da imprensa".

"Isso deixou ainda mais claro para nós que a competição é uma plataforma ideal para receber convidados, clientes e parceiros, realizar novos negócios, promover networking e endomarketing, sempre nos conectando com o vibrante público da competição”, continuou.

“A Ativa e a Porsche Cup estão muito bem alinhadas, inclusive, no que diz respeito aos nossos principais valores e preocupações atuais, como, por exemplo, às relacionadas ao meio ambiente: a Porsche Cup Brasil foi o primeiro evento da marca em todo o mundo a compensar suas emissões de carbono geradas pelas atividades logística e de competição ao longo do ano".

"Além disso, elege regularmente ações de solidariedade locais e os pilotos e patrocinadores, como nós, participam voluntariamente das atividades selecionadas. Essa abordagem sustentável e social, sem renunciar à pilotagem esportiva, é importante para a Ativa Investimentos”, completou Juliana Figueiredo.

Assim com o a Ativa, a DSM também já apoiou Tomasoni no Rally dos Sertões em 2019. Com aproximadamente 23 mil funcionários no mundo todo, a empresa fornece soluções inovadoras de negócios para nutrição humana, nutrição animal, cuidados pessoais e aroma, dispositivos médicos, produtos e aplicações verdes e novas formas de mobilidade e conectividade.

Além do piloto, a marca também patrocina uma equipe de ciclismo na Europa, que participa das principais provas do mundo, como o Tour de France.

“Já patrocinamos o Marcelo no Rally dos Sertões e agora estaremos pela primeira vez na Porsche Cup. Além dos atributos técnicos como piloto, ele tem uma forte relação com a marca, acreditando e usando as tecnologias DSM. Teremos nossa marca em seu macacão e também no carro deste ano”, contou Juliano Sabella, Diretor de marketing e serviços técnicos DSM Latam.

Já a Plant Power – marca de suplementos alimentares plant based – vai focar o patrocínio especialmente no produto Ultracoffe, café funcional, com fórmula inédita, que acaba de lançar três novos sabores, incluindo vitaminas (C, D2 e zinco) e blend cognitivo com L-Tirosina, para melhorar a memória em situações de estress.

“Escolhemos o Marcelo por ter o estilo de vida que se encaixa com nossa filosofia e propósito. Amante de saúde, vive na correria do esporte, trabalho e suas outras paixões. Trazemos praticidade para as pessoas se alimentarem bem sem se preocupar e escolhemos estar na Porshe Cup pela sinergia com o público, esporte e energia”, comentou Gabriela Maldonado de Toledo Moraes, Head de Marketing da Plant Power.

Hora de acelerar

Nesta quinta-feira (2), os pilotos já participaram dos testes da pré-temporada em Interlagos e voltam a acelerar para os treinos oficiais nesta sexta-feira (3).

No sábado, a corrida 1 da Sprint Challenge terá sua largada às 14h40. No domingo, a corrida 2 começará às 15h15. As duas provas poderão ser acompanhadas ao vivo na Band e Youtube oficial (https://www.youtube.com/@PorscheCupBrasil). O SporTV exibirá as provas em VT (às 18h30 no sábado e no domingo).

Além de Interlagos, a Porsche Cup passará durante a temporada pelos autódromos de Goiânia e Velocitta, além de um circuito no exterior a ser anunciado. A categoria mais uma vez está prevista como evento suporte do GP de São Paulo de Fórmula 1, em novembro.

Confira a programação da Sprint Challenge em Interlagos:

Sexta-feira, 3 de março

14:10 – 14:55 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

Sábado, 4 de março

09:00 – 09:12 – Quali 1 – Rookie – Sprint Challenge

09:15 – 09:27 – Quali 1 – Challenge e Sport – Sprint Challenge

09:32 – 09:42 – Quali Top10 – Sprint Challenge

14:41 – 15:09 – Corrida 1 – Sprint Challenge – Ao vivo no Motorsport.com

Domingo, 5 de março

15:16 – 15:44 – Corrida 2 – Sprint Challenge - Ao vivo no Motorsport.com

