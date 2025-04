A Porsche Cup fechou a primeira metade do campeonato de sprint de 2025 com três corridas muito movimentadas em Interlagos, todas vencidas por competidores que já haviam triunfado na temporada.

Pela Carrera, Thiago Vivacqua ganhou depois de boa disputa com o uso do 'Boost'. Caio Chaves ganhou na Challenge, ao prevalecer em formidável disputa com Caio Castro. E Neto Carloni mais uma vez converteu pole em vitória na Trophy.

Miguel Paludo e Caio Chaves são os únicos pilotos da Carrera e da Challenge que frequentaram todos os seis pódios de cada categoria no ano. E cada um lidera a pontuação em sua respectiva divisão. Já Carloni atingiu 100% da pontuação disponível na Trophy, com três vitórias nas três provas do ano.

Agora a categoria parte para outra de suas tradições: as corridas no exterior. Portugal é o destino das próximas quatro etapas da Carrera e da Challenge, duas delas válidas pelo campeonato de sprint e outras duas pelo de endurance.

O moderno traçado de Portimão, no Algarve, recebe a quarta etapa de sprint nos dias 28 e 29 de julho. Uma semana depois acontece a abertura do certame de corridas longas. Já a próxima etapa da Trophy será novamente em Interlagos, nos dias 2 e 3 de agosto.

