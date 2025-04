Gerson Campos encerrou a etapa de Interlagos da Porsche Cup subindo ao pódio com o quarto lugar na segunda prova da categoria Challenge. O piloto que venceu a corrida que valeu mais pontos, no sábado, destacou o fato de ter sido um dos maiores pontuadores da etapa e forte ritmo da segunda prova mesmo com pneus usados.

Partindo do sexto lugar pela regra do grid invertido, Campos avançou para o quinto lugar na largada. O piloto usou pneus mais gastos do que a maioria dos concorrentes, mas se manteve próximo dos líderes.

Na metade da prova, Gerson avançou para o quarto lugar, mas faltando apenas seis minutos para o final o safety car foi acionado. Com um bom ritmo, Campos pressionava os concorrentes, mas não correu riscos e garantiu um importante quarto lugar para a pontuação do campeonato.

O próximo compromisso do piloto Porshce Cup acontece nos dias 28 e 29 de junho, em Portimão, Portugal.

"Excelente final de semana nesta etapa que marca os 20 anos da Porsche Cup, vencemos a corrida de sábado, que valia mais pontos e hoje pontuamos bem com o quarto lugar na corrida com grid invertido", disse o piloto.

"O ritmo entre os cinco primeiros era muito forte, chegamos muito próximos um do outro, mas pensei no campeonato e garanti os pontos. Saio feliz porque não estava pneus novos e terminei a etapa como um dos maiores pontuadores. Agora a próxima parada é Portugal e estou muito ansioso para acelerar em Portimão".

