Após a realização da etapa Sprint da Porsche Cup em Goiânia, a categoria retorna à capital goiana no próximo fim de semana para a disputa da penúltima rodada campeonato Endurance, cujo evento de estreia foi em Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Argentina.

A grande decisão será no começo de dezembro, com a disputa dos 500km de Interlagos, mas antes as duplas disputam os 300 km de Goiânia no Autódromo Internacional Ayrton Senna, no centro-oeste brasileiro.

Na Carrera, a classe principal tem Christian Hahn e Diego Nunes como líderes, com 60 pontos. Eles estão à frente de Alceu Feldmann/Guilherme Salas, que somam 58. Já no campeonato Sprint Challenge, a categoria mais disputada tem Nelson Marcondes e Renan Guerra à frente, com 67 unidades. A dupla que ocupa a vice-liderança é composta por Ayman Darwich/Sérgio Jimenez, com 60. A classificação completa você confere neste link.

O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa Endurance de Goiânia e transmite a classificação e as corridas ao vivo no YouTube, o que também se replica na Motorsport.tv, com transmissão em inglês através de nossa plataforma de streaming. Veja os horários abaixo

Confira os horários

Sessão Dia Horário Treino Livre 1 - Carrera Cup Sábado 10h00 Treino Livre 1 - Sprint Challenge Sábado 10h40 Treino Livre 2 - Carrera Cup Sábado 13h30 Treino Livre 2 - Sprint Challenge Sábado 14h10 Classificação - Carrera Cup Sábado 16h00 Classificação - Sprint Challenge Sábado 16h50 Corrida Domingo 13h00

