Junior Dinardi vence pela primeira vez na Porsche Cup

Carregar reprodutor de áudio

A segunda corrida do final de semana em Goiânia teve um gosto mais que especial para Junior Dinardi. O piloto do carro #002 conquistou sua primeira vitória na Porsche Cup Brasil na categoria Rookie após uma corrida marcada por muitos acidentes.

Em sua temporada de estreia na categoria, Junior Dinardi nunca pensou que sua primeira vitória fosse acontecer em uma corrida recheada de reviravoltas. O piloto do carro #002 foi o único da classe Rookie a cruzar a linha de chegada.

A sorte de Dinardi apareceu logo na retomada da prova, que foi interrompida após um acidente grave envolvendo os pilotos Márcio Mauro e Josimar Júnior. O piloto do carro #002 também foi beneficiado com posições importantes após um acidente na curva zero envolvendo os pilotos Piero Cifali e Sang'Ho Kim onde mais uma vez a prova foi neutralizada.

Com a relargada a poucos minutos do fim, Junior Dinardi foi surpreendido por um toque de Nasser Aboultaif e pelo abandono de Gustavo Zanon. Como o tempo de prova havia chegado ao fim, a vitória da segunda corrida caiu no colo de Dinardi.

"Não tenho palavras para descrever a sensação de ganhar pela primeira vez na Porsche Cup Brasil. É um sonho realizado e só tenho a agradecer aos meus patrocinadores e amigos pelo apoio até aqui", completou Junior Dinardi

A próxima etapa da Porsche Cup Brasil acontece já na próxima semana em Goiânia, desta vez, valendo pelo campeonato Endurance.

O que pode acontecer com a Red Bull em função da quebra do teto de gastos em 2021?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: